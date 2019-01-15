外交部发言人答记者问

反对美国等国企业参与台湾“潜艇国造”项目

新华社北京1月14日电 （记者侯晓晨）外交部发言人华春莹14日表示，中方敦促美国等国家切实恪守一个中国原则，不允许有关企业以任何形式参与台湾“潜艇国造”项目。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美方已同意部分军工企业向台“潜艇国造”项目输出技术，美、欧、日、印多家企业有意参与该项目。中方对此有何评论？

华春莹说，中方坚决反对任何国家向台湾出售武器，坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的军事联系，这一立场是一贯、明确的。

她表示，中方敦促美国和其他有关国家充分认清此事的敏感性和危害性，切实恪守一个中国原则，不允许有关企业以任何形式参与台“潜艇国造”项目，停止与台任何形式的军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害同中国的双边关系和台海和平稳定。

所谓中方“任意”拘押加公民指责毫无根据

新华社北京1月14日电 （记者侯晓晨）外交部发言人华春莹14日在例行记者会上表示，中国有关部门依法办案，所谓中方“任意”拘押加方公民的指责是毫无根据的。

有记者问：据报道，加拿大总理特鲁多11日称，中方“任意和不公平”地拘押两名加公民，其中加前外交官康明凯被拘押未尊重外交豁免权。加方目前正就此同中方官员和全球伙伴接触，所有国家都需像加方一样行事，需尊重法治和司法程序独立。中方对此有何评论？

华春莹说：“我看到了有关报道。中国有关部门依法办案，所谓中方‘任意’拘押加方公民的指责是毫无根据的。关于豁免问题，我想建议加方有关人士表态前，首先认真学习和研究《维也纳外交关系公约》和国际法，不要似是而非、贻笑大方。”

华春莹表示，无论从何种角度看，康明凯均不具备《维也纳外交关系公约》规定的外交豁免权。康明凯不是现任外交官。康此次是持普通护照、商务签证来华，是因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被中方有关国家安全机关依法采取强制措施，根据《维也纳外交关系公约》及国际法，不享有豁免权。

“至于加方称所有国家都需尊重司法独立，加方应首先拿出实际行动来，证明自己是司法独立的。”华春莹说。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)