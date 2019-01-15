“脱欧”协议今议会闯关前景不乐观

英国议会下院将于1月15日晚迎来“脱欧”协议草案表决。为了在议会投票前获得更多支持，首相特雷莎·梅正做着最后的冲刺，试图挽救其耗时18个月与欧盟达成的协议。梅首相警告英国议会，如果“脱欧”协议被否决，英国不“脱欧”的可能性比“无协议脱欧”更大。

不过据分析，协议在议会通过表决的前景并不容乐观。

首相在报纸上撰文呼吁议员支持协议

13日，特雷莎·梅在《每日快报》上撰文，再度呼吁议员支持“脱欧”协议草案，否则英国将面临灾难性后果。在这篇文章中，梅阐述了“脱欧”协议为英国带来的积极影响：这份协议能让英国夺回对边界的控制权，从欧洲法院手中夺回对司法的掌控权，也能拿回每年必须投入到欧盟的资金以投资国内事务。同时，这份协议能让英国夺回对贸易政策的掌控权，让英国能在40年以来首次可自行与其他国家商谈新的贸易协议。

同时，梅还警告称，如果 “脱欧”协议被否决，目前看来，议会阻止英国“脱欧”是比“无协议脱欧”更有可能的结果，“根据上周的情况，议员们阻挠英国退出欧盟，是一个更有可能的结果。如果英国民众发现议会仍将阻止‘脱欧’，置公投结果于不顾，他们会怎么想？我请议员慎重考虑他们的选择对民主进程和政治家的信心的影响。我们都有责任落实公投的结果。”

“脱欧”协议草案若在15日的议会表决中遭到否决，避免“无协议脱欧”的趋势将更为强烈。据报道，有亲欧派议员称，倘若特雷莎·梅在协议被否决后寻求“无协议脱欧”，有三分之一内阁成员将选择辞职抗议。

英国一名主张“脱欧”的内阁成员告诉《卫报》，目前英国议会的问题在于所有人都各怀心思，有意拖到最后一刻。他表示，“首相觉得越接近3月29日，人们就越愿意离开悬崖边并支持她的协议；留欧派认为只要僵局还在，最终就能推迟‘脱欧’并促成第二次公投；脱欧派想的则是若照这样发展下去，最终会‘无协议脱欧’，因为规定就是如此。”

此外，特雷莎·梅14日在英国中部城市斯托克市向工厂工人发表演讲。据报道，梅选在斯托克市发表谈话意义重大，斯托克市被认为是2016年公投中最支持“脱欧”的城市之一，超过三分之二的民众选择“脱欧”。

欧盟已做好英国推迟“脱欧”至7月的准备

特雷莎·梅只剩不到24小时来挽救她的“脱欧”协议，但协议在议会通过表决的前景依然不容乐观。时至今日，特雷莎·梅仍然未能减少议会中的反对声音。

在英国下议院650席中，占317席的保守党与手握10票的北爱尔兰民主统一党组成联盟，两党在下院拥有的席位勉强超过半数。

从保守党内部看，公开场合表示反对协议的议员就多达70余名，未明确投票倾向但对协议表达过不满的议员有20余名，加上另外10多名的“摇摆”议员，因此英国广播公司（BBC）预计将有100名保守党议员投票反对该协议。保守党内部反对派认为，“脱欧”协议中的北爱尔兰后备方案构成了一个巨大圈套，会让英国永久陷入欧盟附属国的窘境。因此，为保守党提供关键支持的北爱尔兰民主统一党也明确表示反对。

此外，反对党工党、自由民族党、苏格兰民族党都已表明了反对该协议的正式立场。

不过，上海外国语大学英国研究中心助理研究员李冠杰认为，比起原定于去年12月11日在议会的表决，如今反对该协议的人变少了。在梅赢得保守党的不信任投票后，保守党内部会统一思想，更多的人选择支持首相。而工党内部至今尚未统一思想，一批支持该协议，还有一批反对。“我预计协议将以50票至100票之差被否决，”一位支持“脱欧”协议的英国议员表示。

工党领袖科尔宾13日再次表示，工党将投票反对“脱欧”协议，如果“脱欧”协议未通过，将要求启动大选。不信任投票很可能在政府失利后数小时内提出，实际投票将在周三进行。据报道，工党议员已被告知，准备好最早于周二晚对梅政府进行不信任投票，试图促成提前大选。

而欧盟方面已经认定，“脱欧”协议无法在英国议会通过，欧盟已准备推迟英国“脱欧”最后期限至7月份。一旦收到英国提出延长“脱欧”期限请求，欧洲理事会主席图斯克将召开一次特别领导人峰会以讨论推迟英国“脱欧”期限。

据报道，多位欧盟官员表示，若英国议会以超过60票的差距否决协议，几乎等于宣告“脱欧”协议已死，日后谈判将陷入未知；若以些微差距否决，欧盟或考虑是否有其他办法，以便协议最终能通过英国议会表决。（记者 吴雨伦）

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