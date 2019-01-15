英国“脱欧”迎来关键周 特雷莎·梅将进行最后一搏

“为了国家，请支持脱欧协议，”据英国广播公司(BBC)14日报道，英国首相特雷莎·梅当天发表演讲，为脱欧协议15日能在议会顺利通过进行最后一搏。有评论称，对英国脱欧以及梅的首相生涯来说，本周都将是非常关键的一周。多家媒体预测，脱欧协议周二将在英国议会下院遭到否决。如果这种情况发生，英国工党领袖科尔宾将对梅政府发起不信任投票，而后者需要在5天内拿出新的脱欧协议。

据BBC报道，梅周一表示，如今唯一可行的协议就是“明天议员们将要投票的那份协议”，一旦议员们否决了这份协议，有可能会造成议会的瘫痪甚至脱欧的流产。她强调，现在让英国走出不确定性的唯一途径就是支持这份脱欧协议，这样才能迎来“一个更加光明的未来”。在讲话后回答记者提问时，梅表示，她将在议会做最后的努力，尽其所能保障投票的通过。

“听上去特雷莎·梅已经完全输了，” 英国“政治”网站编辑伊恩·邓特发表推文，表示梅的讲话并不鼓舞人心。与此同时，梅在讲话中表示，不认为英国应该延长《里斯本条约》第50条(即推后脱欧的日期)，也不认为应该举行第二次公投。有分析认为，这也意味着梅没有明确拒绝推迟脱欧或是二次公投的可能性。

包括BBC以及“德国之声”在内的多家媒体认为，脱欧协议周二通过的可能性极小。BBC称，保守党内约有100名议员将在15日投下反对票。此外，工党、英国自民党、苏格兰民族党以及北爱尔兰民主统一党的正式立场都是反对脱欧协议。英国《快报》称，梅需要320名议员的支持才能过关，但可能只有206人会支持脱欧协议。英国民调机构的多次调查显示，脱欧协议在英国国内的支持率从未超过27%。

让脱欧协议前景雪上加霜的是，英国议会9日通过的新法案规定，一旦脱欧协议被否决，梅政府必须在5天内交出替代方案。BBC称，英国议会将在21日对新方案进行表决。

此外，彭博社称，梅以多大的劣势落败也关系到布鲁塞尔之后的态度。如果她以微弱劣势失利，欧盟可能会考虑作出某种程度的让步。但多位欧盟官员表示，若英国下议院以超过60票的差距否决，几乎可以宣告脱欧协议已死。在这种情况下，欧盟重回谈判桌的可能性不会太大，留给梅的选择也所剩无几，要么接受无协议脱欧，要么举行二次公投，甚至不脱欧。在英国方面，工党则希望借此实现倒阁。科尔宾对BBC表示，一旦脱欧协议被否决，他将提议“很快”对梅政府发起不信任投票。英国《卫报》称，不信任投票可能于周三举行。如果这次的不信任投票获得通过，那么首相被逼宫的情景就会上演并触发新的大选。

对于英国紧张的氛围，欧盟在当地时间14日上午发表了一份声明，称欧盟尽量在过渡期结束时与英国达成贸易协议，这样可以避免关于爱尔兰边界问题的“保障协议”不被触发。而这份保障协议正是脱欧协议中备受北爱尔兰和不少议会议员诟病的部分。欧盟同时表示，想要“重新谈判”是不可能的。据“德国之声”14日报道，100多名欧盟议员发表公开信，呼吁英国放弃脱欧，“我们请求，为了后代人的利益，重新考虑退出问题……英方作出的留在欧盟内的任何一个决定都会受到我们的竭诚欢迎。”该信也将在英国发表。（作者 强薇 徐耕勤）

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