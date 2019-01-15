伊朗斥美波合办的“中东会议”为“敌对行为”

伊朗外交部13日召见波兰驻伊朗临时代办，抗议波兰和美国下个月在波兰首都华沙合办旨在“反对伊朗”的中东问题国际会议。

两天前，美国国务院宣布，美国和波兰2月13日至14日将在华沙共同举办中东问题国际会议，议题包括恐怖主义和极端主义、导弹发展和核扩散等。波兰外交部次日证实这一消息。

【伊朗：愤怒】

伊朗外交部13日召见波兰驻伊朗临时代办沃伊切赫·乌诺尔特，抗议波兰举办中东问题国际会议，同时呼吁波兰不要站在美国一边。

伊朗伊斯兰共和国通讯社当天以伊朗外交部一名官员为消息源报道，在伊朗看来，波兰决定主办这次会议是针对伊朗的“敌对行动”，可能招致伊方报复。

另外，伊朗文化和伊斯兰指导部发表声明，伊方暂停定于本月晚些时候在首都德黑兰启动的波兰电影周项目，直至波方重新考虑自己的立场，对伊方作出“恰当举动”。

伊朗副总统埃沙格·贾汉吉告诉伊朗法尔斯通讯社记者，美国制裁没有能够击倒伊朗，因而举办这次会议。“美国人以为（制裁）压力会击垮伊朗经济，他们想让我们的石油出口额度降至零，但没有成功，”他说，“他们现在决定在欧洲举办反伊朗会议。”

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫11日在社交网站“推特”留言：“波兰政府无法洗掉耻辱：伊朗在第二次世界大战期间拯救了波兰人，它（波兰）现在却上演反伊朗闹剧，这令人绝望。”

二战期间，伊朗接纳超过10万波兰难民。扎里夫以“闹剧”讽刺定于下个月召开的中东问题国际会议。

【波兰：澄清】

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日说，与会国不局限于美国、欧洲和中东国家，还包括一些亚洲、非洲国家。

对伊方担忧，波兰方面解释，开会目的不是反对伊朗。

波兰外交部12日发表声明，说国际社会有权讨论各种地区和全球事务、波兰有权与其他国家联合举办类似会议，下月会议旨在探讨一个谋求实现中东稳定和繁荣的行动纲领。

波兰外交部长雅采克·查普托维奇同一天说，会议可以让美国和欧洲联盟探寻一个更接近的对伊立场；波方支持欧盟为维持伊核协议所作努力，但仅靠伊核协议无法遏制伊朗破坏地区稳定。

美国政府去年5月宣布退出伊核协议并全面恢复对伊制裁，欧盟试图挽救这一多边协议，竭力避免对伊施加制裁。

伊朗和波兰关系良好。伊核协议2015年7月达成后，伊朗和波兰双边贸易持续增长。两国2015年双边贸易额大约8000万美元，两年后陡增至大约2.3亿美元。

【美国：游说】

蓬佩奥正在中东访问，可能将把特朗普政府反对伊朗的信息传递给这一地区。

美联社报道，蓬佩奥将呼吁沙特阿拉伯等国加强对伊施压，同时“推销”阿拉伯版北大西洋公约组织，即“中东战略联盟”。

“中东战略联盟”由美国联合沙特、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼、巴林、埃及和约旦等国，在安全、政治和经济领域对抗伊朗。

就中东问题国际会议的议题，蓬佩奥13日在卡塔尔说：“我们将在许多问题上努力……包括打击‘伊斯兰国’以及讨论如何让伊朗表现得像个正常国家。”

他11日出访中东前说，会议将着力中东稳定和安全，包括探讨如何“确保伊朗不再是一个破坏地区稳定的因素”。美方先前指认伊方支持恐怖主义，破坏地区稳定；伊方否认美方指控，反指美方在中东部署军队致使地区局势紧张和不稳定。

【披露：选项】

美国《华尔街日报》13日报道，美国驻伊拉克外交设施去年9月遭迫击炮袭击，白宫国家安全委员会随后要求五角大楼提供军事打击伊朗的“选项”。

这一媒体援引消息人士的话报道，五角大楼依据白宫方面要求起草动武方案。不清楚美国打击伊朗的军事计划当时是否已经成形。

美国驻伊拉克首都巴格达一处外交设施去年9月遭3枚迫击炮袭击，迫击炮弹落在一片空地，没有人员伤亡；两天后，不明身份武装人员向美国驻伊拉克南部城市巴士拉领事馆发射3枚炮弹，没有造成严重损失。

美方归咎伊朗，指认威胁来自伊朗部队或伊朗军方支持的武装组织。（安晓萌）（新华社专特稿）

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