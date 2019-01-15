乘客持枪坐飞机　美政府“关门”殃及安检？

美国一名乘客携带一支枪，从佐治亚州首府亚特兰大通过机场安全检查，乘坐国际航班，直到抵达日本首都东京才主动交出。一些美国媒体暗示，政府“关门”可能给航空安全造成隐患。

美国运输安全管理局13日晚在一份声明中证实，这名乘客1月3日上午携带枪械在哈茨菲尔德—杰克逊亚特兰大国际机场通过安检扫描，顺利登机。航班在东京成田国际机场降落后，这名乘客主动告知机组人员，配合日方执法部门。

达美航空公司说，得知乘客自曝持枪，这家运营商立即上报运输安全管理局。

按照运输安全管理局的说法，持枪登机原因是安检人员没有遵照标准程序，已经作出处分。只是，不少人猜测，安检差错关联政府“关门”。

这一安检漏洞发生时，联邦政府部分机构“关门”进入第二周，大约80万雇员无薪上班或者被迫无薪休假，包括大约5.1万名运输安全管理局员工。美国空中交通管理人员联合会、航空安全检查人员联合会等机构以及不少航空分析师发表声明，谴责政府“关门”造成多种后果。美国有线电视新闻网报道，至少4座主要机场遭遇安检人员“病假潮”，总人数数以百计。

据运输安全管理局声明，安检放行持枪乘客那天，即1月3日，这一部门的计划外缺勤率为4.8%，而去年同期为6.3%。但声明强调，安检漏洞并非“关门”所致，事发当天亚特兰大机场在岗安检员工人数正常。

尽管坚称飞行安全，运输安全管理局13日宣布，奖励不发工资的第二天仍来上班的员工一天薪酬；假日旅游季在岗员工将获500美元奖金。

有线电视新闻网报道，即便政府不“关门”，运输安全管理局安检发现枪械也颇为吃力。一名副局长2015年被调离，缘由是对数十座机场安检工作的暗查发现，爆炸物和武器几乎次次通过安检。【新华社微特稿】（陈丹）

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