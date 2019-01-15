希腊防长辞职 总理齐普拉斯推动议会信任投票

希腊国防部长帕诺斯·坎梅诺斯13日宣布辞职，他领导的右翼政党独立希腊人党同时退出执政联盟，使执政联盟失去议会多数地位。

总理亚历克西斯·齐普拉斯随即要求议会对他领导的政府举行信任投票，议会预期几天后投票表决。

【抗议马其顿更名】

坎梅诺斯13日上午与齐普拉斯见面，而后宣布辞职。他告诉媒体记者：“马其顿更改国名一事使我不得不放弃部长职位。”

坎梅诺斯说，他领导的右翼政党独立希腊人党退出执政联盟，另外6名同属独立希腊人党的部长也将辞职。

执政联盟先前在议会300个席位中占据152席，其中总理齐普拉斯领导的激进左翼联盟占145席，独立希腊人党占7席。

坎梅诺斯与齐普拉斯2015年结盟，但两人理念分歧不小，就马其顿更改国名立场迥异。

齐普拉斯力推下，希腊与马其顿去年6月达成协议，以马其顿更改国名为“北马其顿共和国”作为希腊同意马其顿加入欧洲联盟和北大西洋公约组织的条件。

坎梅诺斯不支持这一协议，反对马方国名中包含“马其顿”字样。他公开称这份协议为“卖国协议”，多次威胁辞职。

马其顿议会11日通过宪法修正案，走完更改国名需要的全部国内流程。后续只要希腊议会表决通过这份协议，协议就能生效。希腊议会预期本月晚些时候投票。

【推动政府信任案】

独立希腊人党退出执政联盟后，齐普拉斯政府需要寻求中左派和独立议员支持，才能争取到简单多数支持，使协议通过议会表决。

齐普拉斯13日告诉媒体记者，他与坎梅诺斯当天作了“坦率的讨论”，他对执政伙伴的付出表示感谢。防长一职将由国防总参谋长接替。

齐普拉斯同时宣布推动议会举行信任投票。他说：“我作出决定，已经通知议长。我们将立即按照宪法推动相关程序，对我领导的政府重新举行信任投票。”按照路透社说法，投票预期一周内举行。

如果齐普拉斯政府挺不过信任投票，希腊将提前举行议会选举。议会选举原定10月底前举行。多项最新民意调查显示，齐普拉斯领导的激进左翼联盟所获民意支持率落后主要反对党新民主党8至12个百分点。

希腊与马其顿之间的争执持续20多年。马其顿1991年脱离南斯拉夫独立，定宪法国名为“马其顿共和国”。希腊认定，这一国名暗示马其顿对希腊马其顿省有领土和文化遗产要求，因而阻挠马其顿加入欧盟和北约。（王宏彬）（新华社专特稿）

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