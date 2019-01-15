数据丑闻发酵 日本八成民众“不信任”官方数据

日本厚生劳动省最近承认就业数据编制过程“有问题”，以致过去十余年间将近2000万人少领补贴达数百亿日元。

一项13日发布的民意调查显示，日本将近八成民众对官方数据表示“不信任”，不但涉及少领补贴的企业员工，还包括企业高层管理人员。

【缺乏信任】

日本共同社12日至13日做这项民意调查。结果显示，78.8%的调查对象表示“不信任”日本政府发布的经济指标等官方数据。

观察人士认为，日本民众对官方数据信任度骤然下跌，主要是由于厚生劳动省本月被曝就业数据汇总过程有漏洞，且长达十余年未能修正错误。

厚生劳动省每月例行发布就业数据，本应调查员工规模达到500人及以上的所有用人单位，但实际操作中只是调查其中部分单位，便草率汇总成就业数据。以首都东京为例，应调查大约1400家用人单位，实际只调查了其中三分之一。

由于数据不准确，日本大约1973万人自2004年以来少领失业保险、工伤保险养老补贴、停工补贴、船员保险、雇用调整补贴等多种款项，漏发总额为537.5亿日元（约合33.5亿元人民币）。

厚生劳动大臣根本匠11日承认数据不准确，向公众道歉。内阁官房长官菅义伟承诺将重新评估多项“关键”数据，包括国内生产总值和人口普查数据。

【招致批评】

最新民调中，69.1%的调查对象认为根本匠对数据丑闻的解释“不充分”，只有18.0%的调查对象认可根本匠的表现。

共同社报道，厚生劳动省曾在一项内部调查中发现问题，但没有向公众披露实情，反而利用专门软件把数据编制过程“伪装”成合规样式，以便继续发布数据。直到2018年12月，总务省调查逐渐挖出内幕。

根本匠11日否认厚生劳动省“系统性”遮掩这桩丑闻，承诺继续调查，追究相关人员责任。

数据丑闻不但招致领取补贴者的强烈批评，也引发企业经营者和高级管理层的不满。不少人抱怨，日本政府先前多次施压企业管理层给员工加薪，自身却错误编制就业数据，以致“漏发”这些员工的失业保险、停工补贴等款项，且持续十余年。

日本政府承诺补发上述款项，因而不得不修改2019财政年度预算案。这份预算案上月获首相安倍晋三内阁批准，即将送交国会审议，现在却要修改后重新由内阁批准。

根据最新民调，安倍内阁眼下所获民意支持率为43.4%，不支持率为42.3%。安倍内阁支持率2018年11月为47.3%，12月降至42.4%。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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