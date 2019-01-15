连访卡塔尔沙特　蓬佩奥再度斡旋断交危机

美国国务卿迈克·蓬佩奥继续中东之行，13日访问卡塔尔，随后前往沙特阿拉伯，再次尝试斡旋卡塔尔与沙特等邻国之间的断交危机。

蓬佩奥当天还表示，美国将确保查清沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉遇害事件的“全部事实”。

【“难斡旋”】

蓬佩奥当天在卡塔尔首都多哈会晤卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼，共同出席两国第二轮战略对话，谈及海湾国家断交危机、中东和平进程、叙利亚问题和打击恐怖主义。

联合记者会上，蓬佩奥说，卡塔尔和海湾阿拉伯邻国的断交状态持续“太久”，削弱了“充分应对共同敌人和挑战”的能力。他已向巴林、埃及和阿拉伯联合酋长国提议改善与卡塔尔的关系，希望海湾阿拉伯国家合作委员会尽快增进团结，以期实现美国提出的“中东战略联盟”。

美国积极推动埃及、约旦和海合会六国即卡塔尔、沙特、阿联酋、巴林、科威特、阿曼组建地区军事联盟，共同制衡伊朗。

只是，沙特、阿联酋、巴林和埃及2017年6月宣布与卡塔尔断交，指认卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”，卡塔尔否认。美国和科威特多次斡旋未果。

美联社报道，蓬佩奥稍后与美国驻卡大使馆官员交谈时说，他认为“现今各方弥合裂痕的希望不见得比以往更大”。

【“要彻查”】

蓬佩奥说，美国和卡塔尔当天签署三份双边协议，涉及文化、教育、安全和防务合作。卡塔尔副首相穆罕默德说，双方当天还签署一份旨在扩建美国空军驻卡塔尔乌代德基地的备忘录。

据双方签署的联合声明，扩建费用主要由卡方承担。乌代德基地是美国在中东地区最大军事基地，驻扎至少1.3万名美方军事人员。

蓬佩奥当天晚些时候从多哈飞抵沙特首都利雅得。他先前造访约旦、伊拉克、埃及和巴林，还将到访阿联酋、阿曼。由于要回国参加妻子家人的葬礼，蓬佩奥取消访问科威特的行程。

启程赴沙特前，蓬佩奥告诉媒体记者，美国将确保查明沙特籍记者卡舒吉遇害事件的“全部事实”，美沙两国将“彻底追究责任人”。

蓬佩奥抵达利雅得后，与沙特外交大臣、沙特驻美大使面谈一小时，提及“彻查”卡舒吉案。他还敦促沙特方面支持以“政治方案”中止也门内战，同时在中东地区维持对伊朗的压制。

蓬佩奥14日在利雅得分别会晤沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒—阿齐兹和王储穆罕默德·本·萨勒曼。据随行记者消息，两场会晤分别持续35分钟和45分钟。美国驻沙大使馆在社交媒体介绍，蓬佩奥和穆罕默德王储同意有必要继续保持也门冲突降级的做法，维持也门政府与胡塞反政府武装去年12月在瑞典达成的停火协议。（赵曼君）（新华社专特稿）

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