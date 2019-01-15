美国政府“关门”掣肘IPO和并购 或延优步上市

美国联邦政府“关门”刷新时长。如果这一状况持续，企业上市和并购都将延后。

英国《金融时报》13日报道，美国外国投资委员会对并购的审核工作已经暂停。外国投资委员会负责调查外资企业收购或兼并美国企业是否构成国家安全威胁，总统将依据委员会的调查结果中止或禁止交易。

同时，美国联邦贸易委员会、司法部和证券交易委员会数以千计员工已经回家。

华尔街和法律界人士警告，政府机构人手不足，可能放缓反垄断审核进度，迫使企业延后计划中的首次公开募股(IPO)。

柯克兰—埃利斯律师事务所合伙人乔纳森·戴维斯说，尽管一些政府机构现在仍在运行，但负荷大大降低，这对交易产生“时机等方面”影响。

美国白宫和国会民主党人未能就拨款法案达成一致，大约四分之一联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始“关门”，大约80万联邦政府雇员被迫无薪工作或被政府强制休假。

拨款法案在国会受阻，主要原因是总统唐纳德·特朗普要求为建造美墨边境“隔离墙”拨款57亿美元，民主党人予以强烈反对。

【优步上市或受影响】

华尔街人士说，一些备受瞩目以及等待已久的IPO可能因政府“关门”而延后。

《金融时报》援引美国一名银行家的话报道：“我们现在处于年初，‘关门’还不是大问题。但如果‘关门’继续，我们可能会看到一些受期待的股权交易延后。”

可能因政府“关门”蒙上阴影的IPO包括优步及其竞争对手利夫特。其中，优步IPO备受期待。美国迪罗基公司数据显示，优步IPO可能成为迄今最大金额技术类企业IPO之一。

去年12月，优步和利夫特向证交会提交文件，投资者因而预期这两家企业最早可能今年第一季度挂牌上市。

优步首席执行官达拉·霍斯劳沙希去年9月说，优步2019年IPO计划正在如期推进。

《金融时报》以消息人士为来源报道，联邦政府关门期间，证交会停止审核IPO文件；优步和利夫特均未收到证交会有关他们注册声明的答复。

上述两家企业没有回应报道。（卜晓明）（新华社专特稿）

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