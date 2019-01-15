加拿大空管送披萨慰问“无薪”工作的美国同行

加拿大空管人员最近数天订了数以百计披萨饼，以支持在美国联邦政府“关门”期间领不到工资的美国同行。

加拿大空中交通管理协会主管彼得·达菲13日说，加拿大西部艾伯塔省埃德蒙顿市空管中心10日发起这项倡议并募捐，为美国阿拉斯加州最大城市安克雷奇的空管人员买披萨。这一倡议获得加拿大其他地方空管人员响应。

美国国会因边境“隔离墙”争议无法通过财政拨款法案，联邦政府四分之一机构从去年12月22日起“关门”，波及大约80万联邦政府雇员。大约一万名美国空管人员迄今无法领取工资，只能无薪上班。

“我们工会的成员给全美同行买披萨。”达菲估计，美国已有36家空管机构的同行收到大约300张披萨。“这一数字每小时都在增加。”

民用航空导航服务商加拿大导航公司(Nav Canada)全国媒体经理罗恩·辛格说，由于共同管理北美洲空域，加拿大和美国空管人员每天互动。

在达菲看来，许多加拿大空管人员希望借助这种方式向美国同行传递团结信息。“空管是一份压力十分大的工作。人们都说做这个工作，你需要100%正确，100%认真。”他说，美国同行在工作时不应该像媒体报道的那样，因为领不到工资而为日常开支和还房贷发愁，给工作平添压力。

一些美国空管人员借助社交媒体表达感谢。东北部新罕布什尔州空管马克·希伊在“推特”上发布数张披萨照片并写道，感谢“北面的兄弟传递爱和团结”。（王逸君）【新华社微特稿】

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