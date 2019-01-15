特朗普为护库族武装警告土耳其 土方：分清敌我

美国总统唐纳德·特朗普13日警告土耳其不要进攻叙利亚库尔德武装，否则土耳其经济会遭受“重创”。

土耳其方面回应，希望特朗普“分清敌我”。

【总统出面】

特朗普在社交媒体“推特”写道：“如果他们打库尔德人，将会重创土耳其经济。”他没有详述土耳其经济为什么会遭受重创。

美国政府去年12月宣布将从叙利亚撤出美军。叙利亚库尔德人担心，美军一旦撤出，他们将面临土耳其军事打击。库尔德武装“人民保护部队”由美国及其盟友扶持，土耳其方面认定它是反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，把它列为“恐怖组织”。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和其他官员多次警告，将出兵叙利亚北部，进攻库尔德武装控制区。

美方一直试图说服土方不要进攻库尔德武装。美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿6日访问以色列时说，美军从叙利亚撤军有前提条件，包括铲除极端组织“伊斯兰国”在叙残余势力和确保库尔德武装获得保护。

博尔顿8日到访土耳其，没有获得土方不进攻库尔德武装的保证。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢10日说，无论美军是否撤出，土方都将打击库尔德武装。

【沟通无果】

另一方面，在同一篇“推特”文字中，特朗普说他“不想库尔德人挑衅土耳其”，应该设立一个“安全区”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥12日与恰武什奥卢通电话后说，相信能找到两全之策，既消除土方对国家安全的忧虑，又避免库尔德武装遭受打击。只是，土方仍然没有承诺不对库尔德武装动武。

土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林13日在“推特”回应特朗普，说这名美国总统犯下“严重错误”，不应把叙利亚库尔德人与库尔德工人党和“人民保护部队”“划等号”。

这以前，埃尔多安8日没有与美国总统国家安全事务助理博尔顿会面，同一天在土耳其议会批评博尔顿“犯了严重错误”。

“恐怖分子不能成为你的伙伴和盟友，”卡林13日写道，“土耳其希望美方尊重我们之间的战略伙伴关系，不要让这种关系受恐怖分子的宣传影响。”

【坚持撤军】

特朗普突然宣布要撤军，让美国的一些盟友忧虑。

特朗普13日再次为撤军决定辩护。他在“推特”写道，美国在叙利亚打击“伊斯兰国”，俄罗斯、伊朗和叙利亚政府“一直是最大受益者”。

“我们也受益，”他说，“但现在是让我们的军队回家的时候。停止这场无止尽的战争。”

按照特朗普的设想，美军开始撤出叙利亚，同时可以从“许多方向”继续打击“所剩无几”的“伊斯兰国”残余势力；一旦这一极端组织死灰复燃，美军“将从附近现有基地”予以打击。

美方现阶段对撤军速度采取模糊战术，说将“缓慢”撤出、没有时间表。

以“人民保护部队”为主体的“叙利亚民主军”13日说，这支武装过去两天在叙利亚与伊拉克交界地带强化对“伊斯兰国”控制区的攻势，切断后者逃往伊拉克的路线。

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利声称，敌人“末日已到”。

美国主导的打击“伊斯兰国”联军发言人肖恩·瑞安同一天说，“叙利亚民主军”的攻势正取得“重大进展”，但“伊斯兰国”没有被“永久击败”，仍然对这一地区长期稳定构成“非常现实的威胁”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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