马克龙发表公开信吁民众议国事 摒弃街头示威

法国总统埃马纽埃尔·马克龙13日呼吁民众参与讨论税收制度等事宜，希望借助全国讨论形式、而非街头示威方式，将不满转化为解决问题的方案。

【显姿态】

马克龙的办公室13日晚发表一封公开信，大约2330个法文单词，定于14日见报。

马克龙在信中说，他知道一些民众在税收、工资和社会等方面不满，但他不容忍任何形式的暴力，因而决定1月15日至3月15日举行全国讨论，在各地市政厅和互联网征集民众意见。

全国讨论主要涉及税务制度、绿色能源、制度改革和公民身份四大主题，设大约35个重点问题，包括哪些税可以减免、政府应该优先缩减哪类公共开支、如何加速生态转型、是否应发起更多公投以及由谁发起。

马克龙说，没有不能讨论的事务，“我们不会就所有事务达成一致”，但“至少展现我们无惧发言、交流和辩论……我希望化愤怒为解决办法”。

【藏坚持】

多家媒体报道，马克龙展现“开放”姿态，但不打算撤销政府先前施行的一些政策，包括一些饱受民众质疑的减税政策。

法国政府去年以“不动产税”替代“奢侈税”，使一些“富人”无需再为游艇、豪华汽车等纳入奢侈品类的资产缴税，另外，法国政府打算今年废除“资产转移税”，即对向国外转移资产的高收入者征税30%。

马克龙在信中说，法国税费过高、影响经济发展，“我们不会撤销为纠正这一错误而采取的措施，将鼓励投资，确保工作得到更多回报”。

马克龙说，民众意见将影响政府决策，他将在全国讨论结束后一个月内发布新政策。

【避公投】

路透社报道，多名政府官员建议马克龙将新政策交付全民公投。马克龙在信中没有提及是否将发起公投。

马克龙发表公开信的这个周末，法国连续第9个周末出现示威，参与人数呈上升趋势。法新社报道，大约8.4万人示威，比上个周末的大约5万人有所增加；尽管暴力活动减少，首都巴黎和其他多地警方逮捕数以百计示威者。

法国政府去年以减少碳排放为由调高燃油税，招致民众不满，继而触发示威。政府随后取消上调燃油税，但示威没有停歇迹象。

法国新闻广播电台和《费加罗报》本月初发布的民意调查结果显示，75%的调查对象不满意马克龙政府。另一些民调显示，极右翼政党“国民阵线”和极左翼政党“不屈法国”等反对党所获民意支持率持续攀升。

国民阵线主席玛丽娜·勒庞13日参加政党集会，呼吁全国示威者将5月26日欧洲议会选举视作对马克龙政策的一次“公投”，说她将以选举为契机“击败”马克龙，“政治转变的时机已经到来”。

她说，国民阵线主张“欧洲联盟自然转变为欧洲国家联盟”，以更好管控边境、维护国家金融主权。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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