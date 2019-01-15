英议会辩论厅 布局与决策在限制辩论用语中展开

英国脱离欧洲联盟，由“脱欧”协议确立法律框架，英国议会下院上周结束辩论，定于15日诉诸表决。

下院辩论厅看似比坐满议员时大，在初访者看来却还是小。

辩论厅据说有427个座位，却没有人知道它的实际“容量”，因为那是一些绿皮长椅，座位之间没有扶手隔开，可以挤下不少人。

罗伯特·罗杰斯爵士在下院工作40年，说长椅能让大约三分之二的议员有地方坐。确实，辩论厅不大，相邻议员“隔一条胳膊”、不是在单个座椅内落座。

一张中央议事桌，两侧分坐议员，看似对垒双方，分属执政党和反对党。两侧前排议员脚下各有一条贯穿辩论厅的红线，两条红线相距3.96米，据说正好超过两柄剑的长度，以确保双方不会一言不合动手拔剑……

这一空间，显现英式民主中的“争论”“反对”“挑战”等元素，辩论像是比赛或是裁决。议员们高声叫嚷、哈哈大笑、闭目养神时，辩论厅一些时候像俱乐部，一些时候像角斗场。第二次世界大战时的英国首相温斯顿·丘吉尔支持议会采用这种“对立长凳模式”。他说，英国人想要的辩论厅正是这样一个“可以以自由、便利方式辩论的地方”。

这种几百年前形成的布局方式适合英国政治两党制。

在这间屋子里，苏格兰独立党的议员们曾经高唱欧盟歌曲，对“脱欧”表达不满。议会不允许鼓掌，何况唱歌？歌声很快由议长喝止……

议会规则限制辩论用语，如辩论者只能向议长陈述，对象并非对面的议员，而是作为第三者的“议长先生”，提及他人不能直呼其名，对不同党派的议员，只能称“这位来自某选区尊敬的先生”；对本党议员，用“来自某选区我尊敬的朋友”，以避免正面语言冲突。

这种剑拔弩张却又自我约束的机制，构成英国政治决策的独特方式。（桂涛）（新华社专特稿）

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