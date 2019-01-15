也门胡塞武装威胁向政府军发动更多无人机袭击

也门胡塞武装13日威胁对政府军发动更多无人机袭击。这支反政府武装10日在也门南部拉赫季省使用无人机袭击政府军，造成人员伤亡。

胡塞武装发言人叶海亚·萨里亚在也门首都萨那告诉媒体记者，胡塞武装10日发动的无人机袭击是为“抗击侵犯”。

萨里亚说，胡塞武装正在制造更多无人机。“很快（我们）将有足够的战略储备，能够在多条战线同时发动无人机攻击。”

胡塞武装10日使用无人机袭击也门南部拉赫季省的阿纳德空军基地，政府军当时正在那里举行阅兵。也门卫生部门官员说，袭击致伤20人。沙特阿拉伯阿拉比亚电视台报道，袭击致使6名政府军人员死亡。

沙特主导的多国联军11日摧毁胡塞武装一个无人机指挥中心。

胡塞武装2014年9月夺取萨那，后续占领也门南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特等国组成多国部队，2015年3月发起“果断风暴”行动，帮助也门政府军收复失地。

联合国主持的最新一轮也门和谈去年12月在瑞典首都斯德哥尔摩举行，也门政府和胡塞武装就双方在港口城市荷台达停火等议题达成协议。

联合国正着力督促双方落实协议。不过，也门外交部长哈立德·耶马尼10日访问约旦期间说，协议达成以来，落实工作没有取得“任何进展”，胡塞武装的部队没有从荷台达撤出。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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