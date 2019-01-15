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土耳其军队增派坦克和装甲车在土叙边境搞演习

2019年01月15日07:26  来源：新华网
 

土耳其官方媒体报道，土耳其军队12日在土耳其与叙利亚的边境地区举行军事演习。

土耳其媒体报道，土军连续两天向靠近叙利亚西北部伊德利卜省的边境地区增派坦克和装甲车并举行了演习。

一名不愿公开姓名的土方官员11日告诉路透社记者，土军正在这一地区轮换部队。他拒绝披露土军是否在为叙境内军事行动做准备。

跟踪叙利亚形势的“叙利亚人权观察组织”注意到，一支土军车队越境进入叙利亚北部。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安去年12月12日宣布，土军将对叙境内幼发拉底河以东的库尔德武装发动进攻。美国宣布从叙利亚撤军后，埃尔多安改口说，土方将推迟这项军事行动。

伊德利卜省是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。土耳其与俄罗斯去年9月达成协议，决定在伊德利卜省的政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区。

土耳其与俄罗斯最近重申对这一协议的支持。土耳其国防部12日发布声明，说土国防部长、总参谋长和情报机构官员视察了接壤伊德利卜的边境地区，土方依旧致力于伊德利卜地区的停火和安全，希望与俄方继续“密切合作”。

土军在伊德利卜省设有十余处军事观察哨，名义是监督停火执行情况。土耳其媒体先前披露，土军多次向伊德利卜增派部队。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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