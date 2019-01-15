半岛和平或迎来新窗口期（环球热点）

1月6日，美国总统特朗普在离开华盛顿白宫前往戴维营时向媒体发表讲话。特朗普表示，美国和朝鲜正在就美朝领导人第二次会晤的地点进行协商。

新华社/路透

第一次“特金会”和“文金会”曾让世界一片叫好。然而，朝核问题并未因此就一路坦途。2019年伊始，半岛出现积极态势，世界对二次“特金会”充满期待。随着中朝首脑会晤、朝美互动频繁，半岛迎来了2019新年的曙光。

朝美对话或加速

“金正恩结束访华，朝美对话列车能否加速？”《韩民族新闻》近日发出这样的疑问。前美国国务院对朝政策特别代表约瑟夫甚至猜测，第二次美朝首脑会谈估计会在2月末或者3月初举行。

“金特会”前景目前仍然不稳定。不过，各方均释放出积极信号。

据英国广播公司网站近日报道，美国总统特朗普在华盛顿对记者说，正在与朝鲜进行“良好的对话”。他说，他收到了金正恩写的一封“很棒的信”，“我们正在协商会面的地点”。此前，美国有线电视新闻网的报道称，特朗普政府正在对第二次美朝首脑会谈的候选地点进行踩点。报道指出，外交官和研究朝鲜问题的专家们普遍认为，越南、印度尼西亚、蒙古国、美国夏威夷和位于韩朝之间的非军事区都有可能成为会谈候选地点。

金正恩在新年讲话中再次强调，构建朝鲜半岛永久和平机制是朝方的一贯立场，他准备好在任何时候与特朗普会晤。金正恩8日在与中国领导人的会谈中表示，朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为朝美领导人第二次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。

韩国总统文在寅10日在新年记者会上也表示，期待朝美领导人第二次会晤在近期举行。他还说，朝鲜最高领导人金正恩近日访华，对可能的朝美领导人第二次会晤将起到积极作用。

上半年是机遇期

“2019年上半年是解决半岛问题的机遇期。去年底，半岛局势出现波折。但是，2019年一开始，朝核问题的解决就出现了新动力。随着中朝首脑会晤、第二次‘特金会’等朝美互动，我预期今年上半年会成为解决半岛问题新的窗口机遇期。”中国社科院亚太与全球战略研究院中国周边战略研究室主任王俊生对本报记者说。

朝鲜半岛局势在2018年发生重要的积极变化。6月，特朗普与金正恩在新加坡举行首次会晤并签署联合声明。此外，朝韩领导人先后三次举行会晤，半岛南北关系实现缓和。可惜的是，此后，朝美谈判陷入僵局。

2019年伊始，世界欣喜地注意到了半岛局势的积极趋势。“今年金正恩在新年贺词中表示不再制造、实验、使用、传播核武器，这是对美国国内某些怀疑声音的回应。我想，美国政府应该是比较满意的。而且，‘特金会’之后，美朝双方各层级交流频繁：蓬佩奥数次访朝，双方公务级别的接触比较频繁，包括书信往来，这增加了互信。”王俊生说，“还有很重要的一点是国际合作方面出现积极态势。比如，去年中美首脑会谈后，特朗普表示，中美决定在朝鲜问题上100%合作。”

目前，分析普遍对半岛局势表示乐观。“美国要求朝鲜先弃核然后解除制裁，朝鲜则认为自己已经释放诚意，双方应该同步走，包括部分解除制裁和提供安全保障等。”王俊生认为，“双方最大的分歧在于解决问题的顺序而不是解决问题本身。”

和平进程或提速

“过去一年我们亲眼见证只要努力就可以获得和平，今年半岛和平进程会更加提速。”韩联社引用文在寅新年记者会的话说。

俄罗斯《生意人报》10日引述俄科学院世界经济和国际关系研究所学者洛马诺夫的话称，近来，华盛顿—平壤—北京间外交活动频繁。这表明，朝鲜半岛事务主要参与者准备根据去年达成的协议让朝鲜半岛和解取得新进展。为了进一步推动谈判进程，美朝必须相互作出重大让步。不管特朗普是否愿意，他离不开信誉良好的调解人和未来与平壤达成协议的保证者。在当前条件下，只有中国能够发挥这一作用。

“长期来看，我对半岛局势持谨慎乐观态度。第二次‘特金会’将触及实质性问题，双方不仅要展现诚意，还需要智慧。朝核问题毕竟涉及到双方的核心安全利益，根深蒂固而且长期复杂。”王俊生说。

要解决朝核问题，离不开相关各方的共同努力。“中美朝韩都有各自需要承担的角色。朝美是最直接的关键方自不必说。韩国的角色也不可替代，在关键时候，韩国需要穿针引线进行斡旋。至于中国，要促使半岛相关问题得到平衡的解决，中国的作用毋庸置疑。”王俊生说，“简而言之，要解决朝核问题，一方面需要朝美直接谈而且谈出成果，另一方面则需要相关各方构建国际合作机制，提供外交保障，弥补朝美之间的互信缺失，推动半岛无核化进程。”

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