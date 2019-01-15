中芬合作助力构建新型国际关系（望海楼）

1月14日，北京，中国国家主席习近平同芬兰总统尼尼斯托举行会谈。两国元首一致同意，共同谱写中芬关系发展新篇章。习近平同尼尼斯托还共同出席了“2019中芬冬季运动年”启动仪式。应习近平邀请，尼尼斯托于1月13日至16日对中国进行国事访问，这是尼尼斯托自2013年以来以总统身份第二次访华。

2017年4月，习近平主席对芬兰进行了国事访问。访问期间，双方宣布建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系。中芬之间频繁的高层互访是两国传统友好的表现，两国合作的持续深入也将进一步增强双方政治互信，推动中芬合作更为务实高效。

中芬两国相互尊重，平等相处，合作互利互惠。中芬关系是不同制度国家间关系的典范，虽然中芬两国在意识形态领域有所不同，但不妨碍双方正常务实合作，双方做到了坦诚沟通和相互理解。中芬关系还是西方发达国家与发展中国家合作的样板，两国处于不同的发展阶段，双方经济发展互补性强。芬兰更多看到与中国合作的机遇，这与一些国家冷战思维作祟，戴着有色眼镜看中国，视中国为威胁形成鲜明对比。可以说，中芬关系正是新型国际关系的代表，相互尊重、公平正义、合作共赢。

当前，中欧关系及国际形势正在发生一些变化。从中欧关系看，欧盟对华政策积极性有所下降。一是仿效美国建立投资审查机制，保护主义凸显；二是指责中国对欧盟“分而治之”；三是猜疑中国试图输出中国模式。从国际上来看，单边主义和霸权主义仍在涌动，世界发展正陷入越来越大的不确定性之中。这一趋势既不利于芬兰，也不利于中国，更不利于国际形势的稳定、可预期发展。芬兰是开放型经济体，需要一个稳定、包容的国际环境。在世界不确定性增强、保护主义抬头的情况下，中国主张开放，支持全球各国协作发展，这对芬兰来说弥足珍贵，中芬之间有了更多的共同语言和共同利益。这也是中芬双方日益看重彼此的一个重要背景。

从中芬双边关系看，双方经贸、科技、人文交流日益走向深入。在冬季运动、清洁能源、信息、人工智能以及林业、食品等诸多领域，中芬之间还有很大的潜力可挖。从中欧关系看，在英国脱欧的背景下，芬兰作为一个主张开放、寻求共赢的欧盟和欧元区成员国，在推动中欧化解分歧、深化合作方面将扮演更为重要的角色。

芬兰与美国、欧盟、俄罗斯及中国等世界主要力量都长期保持着良好的建设性关系，关注大国竞争及世界格局的变化。通过北欧国家、欧盟国家、欧元区国家、西方国家、北极理事会成员等一系列身份，芬兰可以发挥独特的作用，与中国一起，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

相信芬兰总统此次访华将取得圆满成功，推动中芬合作再上层楼，为中欧合作注入新动力，也为世界和平、稳定与发展作出新贡献。

（作者为中国现代国际关系研究院欧洲所所长）

(责编：王仁宏、曹昆)