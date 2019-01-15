四十年，中国奇迹般的发展变化（风从东方来——国际人士亲历中国改革开放）

芭芭拉·贾琦

叶甫盖尼·巴扎诺夫

谢莫尼勒

金珍镐

核心阅读

改革开放40年不仅带动中国取得巨大发展，更对世界产生了深远影响。各国都需要认识到中国全面深化改革开放带来的巨大发展机遇

改革开放深刻影响了世界

叶甫盖尼·巴扎诺夫

其中一张照片上的荒芜小村庄，如今变成了三亚繁华的市中心。翻天覆地的变化让人难以想象，而这些都得益于中国的改革开放政策。

2013年3月，习近平就任中国国家主席后首次访问俄罗斯。在习近平主席同俄罗斯汉学家、学习汉语的学生和媒体代表会见时，我有幸与他进行了面对面的交流。习近平主席坦诚地说：“我们将接好历史接力棒。现在，我们有目标、有路径、有思路，相信会不断克服前进道路上的每一个问题，最终到达成功彼岸。”这些话，让我对未来中国的发展更加充满信心。

我从学生时代就开始关注中国。1970年毕业后，我进入苏联外交部工作，还曾经在中国常驻。现在我担任俄罗斯外交学院院长。可以说，在半个世纪的时间里，无论是在生活还是在工作中，中国都与我紧密相关。

1982年，我第一次来到中国，担任苏联驻中国大使馆的顾问。改革开放给中国带来的变化是一点点在我眼前发生的。我曾经背着相机走遍了上世纪80年代的中国：从北京到海南，从胡同饭店到街旁小摊，码头上的小渔船，街道上的三轮车，村子里的砖瓦房……每次翻看这些照片，我都由衷赞叹中国改革开放政策的巨大成功。其中一张照片上的荒芜小村庄，如今变成了三亚繁华的市中心。翻天覆地的变化让人难以想象，而这些都得益于中国的改革开放政策。

中国实施改革开放政策，是基于对国际局势和自身国情的正确判断。中国在外交上走独立自主和平发展的道路，同时聚焦体制改革，大力发展经济，提高人民生活水平。政策推行初期，许多国家并不看好，不理解“对内改革、对外开放”的个中含义。很多人还不能理解，积贫积弱的中国如何实现独立自主？但也有很多人充满期待。现在，中国的改革开放政策已经被很多国家借鉴，这个词也成为外交话语体系中的日常用语。

我还记得，上世纪80年代我在中国的时候，家庭电话还不普及，公共电话亭前经常排着长队。谁又能想到，现在中国的智能手机普及率这么高，通信质量也处于世界领先水平。诸如此类的例子还有很多。过去40年的实践成果足以证明，中国改革开放取得了巨大成功，当初的选择是完全正确的。

中国的改革开放不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。如今的中国早已成为世界第二大经济体，外交政策更加积极。中国提出的和平发展不是一句口号，而是外交、军事、经济各个方面都在进行的实践。构建人类命运共同体理念，更是展现了一个大国的担当。

（作者为俄罗斯外交学院院长，本报驻俄罗斯记者屈佩采访整理）

改革开放是具有重要借鉴意义的四十年

金珍镐

如今的深圳高楼林立、交通便捷、高新企业密集，谁还能想象得到从前那个小村庄的模样？

深圳是我去过的第一座中国内地城市。我见证了深圳作为中国改革开放的试验区所经历的令人惊叹的变化。上世纪80年代的深圳，放眼望去，到处是荒地和稻田，俨然一副不起眼的村镇模样。之后的30多年里，我又先后去过深圳许多次，每一次都仿佛是第一次去那里。它发展的速度让我深受震撼。在莲花山上俯瞰深圳，我不禁感慨：如今的深圳高楼林立、交通便捷、高新企业密集，谁还能想象得到从前那个小村庄的模样？韩国有着“汉江奇迹”，中国则有“深圳速度”。

中国实施改革开放以来的变化，深刻印证了这样一个道理：只有改革开放才能发展中国。1995年，我前往北京大学攻读博士学位。那时候的北京马路上都是自行车。如今北京马路上虽然还有自行车，但已经从“凤凰牌”变为了“共享牌”。那时，我买了一部手机带到中国，周围的人看到后都觉得非常新奇；如今中国人已可以用一部智能手机解决生活中的一切所需。

改革开放给中国百姓带来的好处是实实在在的。我有许多中国朋友。这几十年里，我看到他们的生活条件和环境越来越好，许多人甚至自己当起了老板。在北京、上海、广州以及深圳这些大城市，创业创新氛围十分浓厚。我曾访问过华为、腾讯、阿里巴巴等一些企业。那里的年轻人充满朝气，那里的工作环境比肩世界一流公司。中国企业让我感受到一种蓬勃发展的力量。

除了大城市之外，我还访问过众多小城市。从前，去一次小地方不容易，往往要乘坐火车和长途汽车辗转多次。如今，高铁贯通四方，便利的交通基础设施不仅将所有中国人的距离拉得更近，中华民族的凝聚力也随之不断增强。

中国改革开放取得的惊人成就，与中国共产党的领导密不可分。面对巨大成就，中国共产党没有固步自封、骄傲自满。相反，自十八大以来，在中国共产党领导下，中国展开了更全面、更深层次的改革。这体现出中国共产党在过去40年改革开放中敢于面对并解决问题的勇气，也体现出以及带领拥有13亿多人口的大国阔步向前的决心。

中国改革开放40年不仅带动本国取得巨大发展，更对世界产生了深远影响。世界各国都需要认识到中国全面深化改革开放带来的巨大发展机遇。这种价值不仅仅体现在经济层面，对地区和平与稳定同样能够带来极其深刻的影响。中国改革开放是值得全世界思考的40年，是具有重要借鉴意义的40年。

（作者为韩国檀国大学政治外交系教授，本报驻韩国记者马菲采访整理）

一带一路倡议是改革开放的进一步深化

芭芭拉·贾琦

我只是想用这个例子说明，改革开放如何让一座城市、一个国家得到了迅猛的发展。

1979年，我跟随一个美国商务代表团，首次访问中国。那时正值中国改革开放初期。北京给我留下的印象是，人们穿着朴素，城市的色调有些灰暗，街道上几乎没有汽车。我记得在长城上，有几个孩子在向外国游客售卖长城的临摹画，每幅售价大概两三美元。这些孩子让我想到，中国人很有经商头脑，只要政策放开了，中国必将有翻天覆地的变化。

这之后，我先后去过中国近20次。我在经济特区深圳，看到了中国在市场经济下的逐步繁荣。而1979年和2000年的两次上海之行，更让我对改革开放带来的巨变有了亲身对比。第一次到上海时，我住在浦西的和平饭店。那里古朴优雅的装饰给我留下了很深刻的印象。再去的时候，我住在了浦东的一家国际酒店里。看着窗外的风景，我对我的孩子说：“我们别住在这里了，我要搬到和平饭店去。因为这完全不是我印象中的上海，这里简直就是芝加哥！”当然，上海古朴优雅的那一面依旧存在。我只是想用这个例子说明，改革开放如何让一座城市、一个国家得到了迅猛的发展。

改革开放40年来，中国经历了奇迹般的发展变化。这其中最重要的是中国政府认真倾听人民的声音，并带领人民共同前进。领导层和民众的这种紧密联系造就了今天开放的中国。

中国改革开放的步伐不断深入。中国在国际舞台上发挥更大作用，而这一作用的重要性也使得中国必须坚定不移地继续改革开放的步伐。我了解到，2018年，中国又出台了在金融领域继续扩大开放的一揽子政策，得到了国际金融界的高度赞赏。近年来中国为改善营商环境推出了许多积极举措。同时，中国在高新技术方面也有了长足进步，高科技产品的出口份额越来越大。

中国提出的“一带一路”倡议，是改革开放的进一步深化，开辟了全新局面。这意味着中国愿意与世界共享发展机遇。作为哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心财政管理委员会主席，我非常关注在“一带一路”倡议下，中国和哈萨克斯坦不断扩大的经贸往来。我乐见越来越多的中国企业落户哈萨克斯坦，越来越多的哈萨克斯坦商人来到中国。中国和哈萨克斯坦这对友好邻邦在基础设施建设、投资、经贸往来上的合作成果，也定能对“一带一路”相关国家起到示范作用。

（作者为英国商务大使、哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心财政管理委员会主席，本报驻英国记者许立群、强薇采访整理）

改革开放成功经验值得认真学习

谢莫尼勒

到了小时候去过很多次的潮汕以后，我几乎认不出来。当地盖了新楼、修了新路、通了高铁，城市面貌焕然一新。

上世纪80年代初期，还是一个小孩子的我跟随外婆回祖籍地潮汕探亲。第一次踏上中国的土地，年幼的我只感觉中国很大，因为要坐很久的车。到了舅舅家里，发现房子却很小，而且没有洗手间。破旧的村子里很少看到车辆。我的舅舅在农村种地，收入微薄。“贫穷”，这就是我对当时中国的第一印象。

2009年，我在担任柬埔寨王家研究院孔子学院柬方院长期间到北京开会，特意绕道广东。到了小时候去过很多次的潮汕以后，我几乎认不出来。当地盖了新楼、修了新路、通了高铁，城市面貌焕然一新。原来印象中要花十几个小时的车程，现在只需要几个小时。

上世纪80年代的头几年，舅舅感受到改革开放带来的机遇，果断去了深圳的一家外资服装厂打工。学到技术后，他买了一台缝纫机自己在家给服装工厂做外包。后来逐渐形成规模，请了许多工人帮忙。他也慢慢地积累了资金和生产管理经验，在广州办起了自己的服装厂。他的生意越做越大，一连开了3家工厂。生活富足之后，舅舅也不忘帮助家乡建设，积极捐款出力。

我常常想，舅舅的这一段致富经历正是得益于中国改革开放的伟大决策，可以说是一个小小的时代缩影。事实上，中国改革开放改变了无数人的命运，给中国人民带来了物质上的丰富和精神上的富足。作为柬埔寨人，我从中得到很多启发。中国的成功经验值得柬埔寨认真学习和思考。

改革开放是中国从自身国情出发制定的重大决策。地方政府同样也根据各自的实际情况推出细化的落实举措，而且不断根据形势变化进行调整。一切从实际出发。柬埔寨有一部分官员总是认为“西方国家政策好、技术好、管理好”，但是西方的经济、教育等和柬埔寨千差万别，西方那一套体制又怎么可能照搬来柬埔寨呢？所以，我很钦佩中国领导人的智慧，他们开创了一条适合中国国情的发展道路。

中国通过阶段式的发展目标去推动整个国家经济发展，这也非常值得柬埔寨借鉴。中国有全国的长期发展规划，每个地方又有各自的计划。我记得上世纪90年代广州有个口号：“一年一小变，两年一中变，三年一大变”。这说明政府非常清楚具体的目标，并且按照计划、责任到人地去实现目标。当整个经济链条转动起来后，实现目标就是水到渠成的事情了。

改革开放的40年改变了中国，也正在改变世界。中国愿意与世界分享自己的发展经验，表现出了大国应有的气度。我认为，“一带一路”倡议为世界带来希望。中国可以通过“一带一路”与世界各国手牵手、肩并肩，一同建设更美好的家园。

（作者为柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任，本报驻泰国记者赵益普采访整理）

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《 人民日报 》（ 2019年01月15日 18 版）

(责编：王仁宏、曹昆)