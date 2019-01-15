唱响中尼人民共同心愿

万里之外的中国很多地方冰天雪地、寒气逼人，而在尼日利亚首都阿布贾国际会议中心，这里喜气洋洋、热火朝天。一首首动听的歌曲，一支支动感的舞蹈，一阵阵欢声笑语和掌声齐鸣，偌大的空间里到处洋溢着节日的喜庆。

1月13日，由尼日利亚中国总商会主办的尼日利亚华人2019春节联欢晚会在阿布贾国际会议中心举行，中国驻尼使馆、中资机构、阿齐克韦大学孔子学院、华人华侨，以及尼日利亚联邦参议院、首都区代表等千余人参加了活动。

整场活动节目丰富，意韵深远，各机构、团体在舞台上纷纷拿出自己的绝活。来自拉各斯的华星艺术团首先送上传统舞狮表演，高高站立的“狮子”互相斗法，热热闹闹地拉开了晚会的序幕。艺术团随后带来舞蹈《好日子》，欢快的音乐、热烈的气氛，许多观众立刻感受到了浓厚的春节气息。

萌态十足的阿布贾国学班小朋友用一首《颜色歌》唱出自己在国外生活的多姿多彩。孔院的学生们也用舞蹈《礼仪之邦》展现了他们对中国文化的认知。

来自中国港湾尼日利亚公司的《中国功夫》让所有观众拍手叫好，三人表演的军体拳，招招生风；一位尼日利亚小伙耍起双节棍，一招一式有模有样……

不仅是舞蹈、武术表演丰富多彩，歌曲节目也是精彩纷呈。歌手兰海丽一首《我用胡琴和你说话》展现了不俗的歌唱功底；阿齐克韦大学孔子学院一位女学生用经典豫剧选段《谁说女子不如男》燃爆全场；格林维尔石油天然气有限公司带来的《男孩不哭》和葛洲坝尼日利亚公司献唱的《辛德瑞拉》带领大家走进轻松时刻，感受青春活力；晚会在阿齐克韦大学孔子学院献唱的《相亲相爱》与中地海外尼日利亚公司的《拯救地球》歌声中结束，唱响了中尼两国人民的共同心愿——要让中尼友谊如兄弟般亲密。

来自尼日利亚联邦政府电力与住建部的官员高尼·穆罕默德第一次参加春节联欢晚会，他被节目深深吸引，“如果有机会，我一定要去中国看看，不仅要看看，我还要让我的孩子们学习中文，一定的！”他坚定地说。

（本报阿布贾1月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 17 版）

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