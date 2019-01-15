大熊猫宝宝在玩耍。
新华社记者 朱 炜摄
大熊猫宝宝品尝“生日蛋糕”。
新华社记者 朱 炜摄
马来西亚国家动物园1月14日为中国旅马大熊猫“兴兴”和“靓靓”所生的第二只雌性大熊猫宝宝庆祝一周岁生日。
庆祝仪式上，动物园工作人员精心为大熊猫宝宝准备了冰蛋糕、竹子和水果等，在近百名记者和游客的注视下，宝宝和妈妈“靓靓”一起在熊猫馆展示区内嬉戏玩耍。
马来西亚国家动物园熊猫保护中心负责人马特·纳伊姆说，去年1月14日，“靓靓”产下了来马后的第二只大熊猫宝宝，负责照顾大熊猫的工作人员都感觉非常骄傲和自豪。
“兴兴”和“靓靓”2014年由中国租借给马来西亚，它们的第一只宝宝“暖暖”于2015年8月18日出生，已于2017年11月返回中国。
（据新华社吉隆坡1月14日电 记者林昊、王大玮）
《 人民日报 》（ 2019年01月15日 17 版）
(责编：王仁宏、曹昆)
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