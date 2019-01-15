改革开放永远充满活力（国际论坛）

■改革开放赋予中国人民非凡的创造能力、不断增长的好奇心、开放的态度和不断学习的浓厚兴趣，这些为中国经济社会发展带来了巨大推动力

1978年，中国开始实施伟大的改革开放政策。当时，世界上没有人预想到，中国将在40年内经历人类历史上最显著的经济转型。

这是一段波澜壮阔的历史。改革开放初期，邓小平高瞻远瞩，认识到中国通过改革能够取得巨大进步，同时认识到中国需要对外开放，需要向世界学习。他认识到旧有机制需要改变的地方，并积极推动寻找更具活力的发展方式。在这一过程中，他带来了与时俱进的理论创新：市场经济被视为社会主义的组成部分；社会主义国家和资本主义国家都是国际体系的一部分，不应彼此分离和孤立。

改革开放也是一场深刻的思想革命。改革标志着不断迈向未知领域，在中国国情的基础上探索全新的发展方式。中国学习了西方市场经济理念，并将其与计划经济相结合，产生了良好效果。中国不断融入全球经济，在与西方的合作与竞争中不断进步，这是中国展现大国自信的标志。

改革开放是一场伟大的变革，释放了中国社会蕴藏的巨大能量。很多东西都被重新思考，不符合实践要求的模式和方法被放弃，中国孜孜不倦地寻找新的解决方案。改革开放让中国社会充满活力和创造力。更为重要的是，改革开放赋予中国人民非凡的创造能力、不断增长的好奇心、开放的态度和不断学习的浓厚兴趣，这些为中国经济社会发展带来了巨大推动力。

改革开放改变了中国，也深刻影响了世界。谈到中国改革开放的意义时，不能只局限于中国，而是要有全球的视野。中国是一个巨大的贸易国，中国的对外投资不断增长，中国提出“一带一路”倡议等，都对世界经济发展有重要意义。改革开放还给世界带来了一种新的思维方式。中国的改革开放之路越来越具有吸引力，这从各国对“一带一路”倡议的广泛和热情支持中就可以看出。

改革开放的未来在哪里？改革开放是一种思维方式，一个过程，一种将现实视角与战略视角相结合的转型方法。“一带一路”倡议展示的正是改革开放的思维：在不断扩大合作的过程中，找出更有效、更务实的办法。

世界正处在重要的历史关头。面对保护主义、单边主义等思潮，中国承诺坚定不移奉行互利共赢的开放战略，扩大金融领域的外国投资清单，扩大进口，并举办中国国际进口博览会，展现了一个负责任大国的担当。

在40年改革开放进程中，中国也面临不少挑战。中国既要融入世界经济，也要保持中国基于自身历史和文化而形成的独特特点，坚持走自己选择的道路。中国做到了，而且做得很好。在某种程度上，每个发展中国家都面临同样的选择，这就是中国经验对那么多发展中国家有如此强的吸引力的原因。

（作者为英国剑桥大学政治与国际关系学院高级研究员）

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 17 版）

(责编：王仁宏、曹昆)