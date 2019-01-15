雅万高铁，树立务实合作新标杆（出访归来）

中国工人和印尼工人一起在雅万高铁瓦利尼隧道工地紧张施工。

本报记者 王澍彬摄

在印度尼西亚访问期间，时时可以感受到当地朋友对雅万高铁建设的关注和期盼。这条连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆的高速铁路全长142公里，最高设计时速350公里，既是推动印尼经济社会发展的重大建设工程，也是中国和印尼两国共建“一带一路”的重要标志性项目。

中国和印尼发展战略对接的重大早期收获

雅万高铁是在中国和印尼两国领导人直接推动下，发展战略对接方面取得的重大早期收获。2016年1月雅万高铁项目动工时，中国国家主席习近平向印尼总统佐科致贺信指出，雅万高铁项目的成功实施，创造了中印尼务实合作的新纪录，将为两国各领域合作特别是基础设施和产能领域的合作树立新的标杆。印尼总统佐科认为，雅万高铁是印尼和中国企业之间的务实合作，不仅有利于提高效率，分享制造业领域的先进技术，还有助于两国增强国际竞争力。

目前，雅万高铁项目实施的工作机制已基本到位，项目许可、融资、征地拆迁等关键事项扎实推进，22处控制性工程取得突破，项目建设进入全面实施推进新阶段。

距离雅加达市区最近的1号隧道项目是雅万高铁5个重点工程之一。记者在现场看到，隧道的始发竖井已经进入主体混凝土结构施工阶段，工人们正紧张施工。1号隧道全长1885米，由中电建水电八局承建。由于靠近城区，隧道不能采用钻爆法施工，难度较大。“自基坑开挖启动以来，在不到一个月的时间内，项目部相继遇到了开挖空间狭窄、钢支撑吊装入井困难等严峻考验，但我们都一一克服，保证了工程进度。”一工区副经理王丹对本报记者说。

在距万隆约40分钟车程的瓦利尼隧道项目工地，来自中铁三局的工人正与印尼工人在隧道内一起紧张施工。据中印尼高铁合资公司董事张超介绍，瓦利尼隧道2017年动工，长600多米，断面面积100平方米。目前工地上中国工人有20人，印尼工人有60多人。

工地上，印尼职工班长恩赛普正和同事们一起忙碌着。恩赛普的家在离工地4公里的甘加萨里村，任职工班长的10个月中，他每月只回家一两次，平常都忙碌在工地上。“中方项目组的信任给了我极大的自信，我拼尽全力为保证隧道早日贯通多做贡献。”恩赛普说。

专为印尼“量身打造”的旗舰项目

雅万高铁是中国高铁方案走出去的“第一单”。它采用中国铁路技术标准，并按照当地的气候、线路条件、沿线群众文化传统和生活习惯为印尼“量身打造”，建成后将成为印尼乃至东南亚的第一条高速铁路，对当地经济发展和社会进步产生巨大的推动作用。

“中国所具有的世界水平的高速铁路技术体系和标准体系，将广泛应用于雅万高铁，带动印尼铁路技术进步和产业升级。这是中国高铁第一次全系统、全要素、全产业链走出国门、走向世界。” 雅万高铁中方联合体管理委员会组长肖颂新对本报记者说。

据介绍，建成后的雅万高速铁路将引入互联网售票、无线网络覆盖车厢、刷脸进站、自助售取检票等世界先进的运输服务技术，为印尼民众提供便捷、舒适的旅行体验。

印尼各界对雅万高铁怀有深切期待。玛丽莎是一名导游，经常带团往返于雅加达与万隆。“两座城市之间现在只有一条高速公路，由于车辆众多，加上施工频繁，140多公里的路程经常要走上四五个小时，有一次我在路上被堵了8个多小时！我们都盼望着雅万高铁早日开通，单程40分钟，那是怎样的一种体验！”

“对那些工作在雅加达的人来说，有了高铁，他们就不需要定居在人口拥挤的首都，而可以在高铁沿线新开发的卫星城居住，然后坐高铁上下班。这不但缓解了交通拥堵，也可以带动沿线商业开发和旅游发展，提升人们的生活品质。”印尼工商会馆中国委员会监护委员洪培才对本报记者表示。

目前，雅万高铁已经被当作带动雅万经济带发展的一把金钥匙。“高铁建成后，将形成一个新的高铁经济走廊。这个涵盖周边、充满活力的双城经济体，将极大地便利这一地区人们的出行，丰富他们的生活。”印尼前驻华大使易慕龙曾对本报记者表示，“从这一角度讲，雅万高铁将成为带动印尼区域经济发展的旗舰项目。”

亚洲国家高铁合作的示范

印尼是中国实施“21世纪海上丝绸之路”倡议的重要合作伙伴。中国和印尼作为亚洲发展中大国，都面临着经济发展、改善民生的繁重任务。中国提出的建设“21世纪海上丝绸之路”倡议同印尼提出的“全球海洋支点”构想高度契合，雅万高铁也因此成为两国实现共同发展繁荣过程中携手推动的建设项目。

雅万高铁建设体现了“一带一路”建设所秉承的共商、共建、共享原则，对于实现我国与“一带一路”沿线国家交通基础设施互联互通具有十分重要的意义。据介绍，雅万高铁建设工程的全面展开，将极大地带动印尼施工装备、建筑材料等产业的发展，增加当地就业机会，目前已有超过2000名当地员工参加工程建设，未来还会进一步增加。同时，中国铁路持续加大对印尼员工的培训，帮助印尼建设一支自己的高铁技术力量和员工队伍。

雅万高铁也成了当地民众接触中国、了解中国的一个窗口。在瓦利尼隧道和1号隧道项目现场都设有高铁展示厅，通过图片、模型、沙盘等介绍建设情况与中国高铁发展现状。据中国中铁股份有限公司印尼雅万高铁项目经理部总经理张伟介绍，到瓦利尼隧道参观的人很多，有当地居民、印尼大中小学的学生。“通过参观，印尼人对中国高铁的建设质量和工人们认真负责的精神产生了由衷的好感。我们还在工地创办中国中铁雅万高铁工地学校，现在已培养了200人，我们的目标是培养2000人。”张伟说。

瓦利尼隧道区段的安全员阿德，就是在了解了瓦利尼隧道的建设情况后，毛遂自荐来到项目工地投身建设。“中国先进的高铁技术正是印尼所急需的，我要为高铁建设尽力。我现在的工作是监管施工安全，我愿意一直工作到项目完成！”阿德对本报记者说。

印尼国有企业部长丽妮·苏马尔诺十分了解雅万高铁项目。“雅万高铁是印尼与中国友谊的标志。印尼与中国在高铁领域的密切合作，必将促进两国友谊更上一层楼，雅万高铁也一定会成为亚洲国家高铁合作的示范。”丽妮对记者说。

万隆市内，1955年4月第一次亚非会议会址已经作为博物馆保留下来。亚非国家在这里提出了处理国际关系的十项原则，形成了以“团结、友谊、合作”为核心的万隆精神。如今，中国和印尼两国正以雅万高铁等合作项目为契机，践行丝路精神，续写和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的友好篇章。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 17 版）

(责编：王仁宏、刘军涛)