学汉语在哈萨克斯坦蔚然成风（大使随笔）

■让我们搭建好语言这座沟通心灵的桥梁，拉近中哈人民心与心之间的距离

前不久，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫视察当地学校时，号召哈广大中小学生学习汉语。他表示，汉语对哈萨克斯坦非常重要。在哈对外贸易中，对华贸易额占20%，学会汉语可以与近14亿人口交流。这是哈独立以来国家元首首次号召年轻人学习一门友好邻邦的语言，是中哈关系发展史上的重要一笔。

纳扎尔巴耶夫总统发出上述号召并非偶然。这体现了其远见卓识，对中哈双方都具有重大现实意义。

这是中哈关系发展的必然。中哈建交27年来，两国政治互信不断加深，经贸合作日益密切，中国已成为哈萨克斯坦第二大贸易伙伴和主要投资来源国，也是“哈萨克斯坦制造”的主要出口市场之一。2018年1—10月，中哈贸易额超过160亿美元，同比增长15%。两国务实合作保持全面快速发展的良好势头，不断激发哈萨克斯坦民众学习汉语的热情。

这是中哈共建“一带一路”的必然。5年多来，中哈两国积极开展“一带一路”建设与“光明之路”新经济政策对接，大力推进产能和投资合作，取得一系列丰硕成果，造福两国和两国人民。随着“一带一路”建设不断走向深入，更多合作项目落地，哈国内各行业对汉语人才的需求越来越旺盛。

这是中哈民心相通的必然。国之交在于民相亲，民心相通是两国关系发展的重要基础，语言相通是民心相通的重要前提。随着近些年中哈人员往来日益密切，旅游、教育、文化等领域交流合作蓬勃开展，哈民众对中国的兴趣与日俱增，民间自发学习汉语的热情也水涨船高。

正是在这一背景下，学汉语在哈萨克斯坦蔚然成风。目前，哈境内已开设5所孔子学院，在华哈籍留学生已达1.4万人。中哈双方要共同努力，让更多哈萨克斯坦年轻人有机会学习汉语、接触中国。

要继续扩大哈留华学生规模。2017年中国国家主席习近平访哈期间，宣布向哈方增加提供中国政府奖学金新生名额。目前，中国教育部门正积极落实有关共识，仅去年就有百余名新生入学。中哈双方相向而行，为哈学生留学、就业创造良好条件，让他们学有所成、学以致用，定将为中哈各领域交流合作注入新鲜血液。

要进一步提升在哈孔子学院数量和教学水平。继续增加孔子学院数量，扩大覆盖范围，提升教学质量，使之更好服务于哈各地汉语学生。我们将探讨在哈新建孔子学院的可能，并积极推动在阿斯塔纳或阿拉木图设立中国文化中心。

要不断改善哈当地学校汉语教学条件。近年来，哈当地开设汉语班的学校越来越多，学汉语的中小学生数量不断增长。去年，我使馆先后为欧亚大学、“青年近卫军”少年军校捐建汉语语音电教室，为当地中小学捐赠汉语教材和电脑、投影仪等教学设备。今后，我们愿继续协助当地改善汉语教学条件，推动中哈双方合作编撰适合哈国情的汉语教学大纲和配套教材。

让我们搭建好语言这座沟通心灵的桥梁，拉近中哈人民心与心之间的距离，共创繁荣发展的美好明天！

（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 03 版）

(责编：王仁宏、曹昆)