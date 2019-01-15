新华社阿布扎比1月14日电 （记者吴中敏、苏小坡）当地时间1月14日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在阿联酋出席第十二届阿布扎比可持续发展周开幕式暨扎耶德可持续发展奖颁奖典礼并致辞。

杨洁篪首先代表习近平主席对活动的举行表示热烈祝贺。杨洁篪表示，习近平主席指出，生态文明建设关乎人类未来，建设绿色家园是各国人民的共同梦想。国际社会需要加强合作、共同努力，推动实现全球可持续发展。中国秉持绿水青山就是金山银山的理念，倡导人与自然和谐共生，坚持走绿色发展和可持续发展之路。推进绿色、低碳、可持续发展已成为中国实现经济转型的自主需求、培育国际合作新动能的重要途径和构建人类命运共同体的责任担当。

杨洁篪指出，中国和阿拉伯国家是共建“一带一路”的天然合作伙伴，可持续发展是双方共建“一带一路”的重要内容。中方高度赞赏阿联酋为推动生态文明建设、走可持续发展道路所作的努力，愿同包括阿联酋在内的国际社会一道，全面落实2030年可持续发展议程，共同建设一个清洁美丽的世界。

杨洁篪还同其他与会领导人一道为获得扎耶德可持续发展奖的人员颁奖。

阿布扎比可持续发展周创办于2008年，是可再生能源领域规模和影响较大的国际性活动，每年定期在阿布扎比举办。扎耶德可持续发展奖颁奖典礼是发展周期间举办的配套活动之一。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 03 版）

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