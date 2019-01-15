“全中国元素”阿卡铁路赢得良好口碑

列车行驶在阿卡铁路上。

本报记者 姜 宣摄

在尼日利亚首都阿布贾西郊的伊都火车站，乘客正在有序上车。

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乘坐列车的尼日利亚小学生。

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■2018年累计发送旅客73.34万人次，较上年增加约128%。目前，客流量仍在不断增加。

■“阿卡铁路打开了尼日利亚人的眼界，消除了尼日利亚是否需要现代化铁路的争论。”

■在阿卡铁路成功运营的带动下，第二标段拉各斯——伊巴丹铁路已进入铺轨阶段。

“呜……”汽笛声响彻尼日利亚首都阿布贾西郊的伊都火车站上空，列车缓缓启动，开往终点卡杜纳。1月12日，阿布贾—卡杜纳铁路（阿卡铁路）迎来安全运营第900天。

2006年10月，中国土木工程集团有限公司（中土集团）与尼日利亚交通部签订了从尼南部城市拉各斯至北部城市卡诺现代化双线标准轨铁路项目合同，合同金额83亿美元，全长1315公里，设计时速150公里。阿卡铁路是整个项目的第一标段，连通首都阿布贾、尼日尔州以及卡杜纳州。

全长186.5公里的阿卡铁路于2016年7月26日正式通车，由中土集团承建并提供运营技术支持。它是西非大陆上最先开通运营的“全中国元素”现代化标准轨铁路：中国融资、中国标准、中国设计、中国施工、中国装备和中国运营技术支持。

运营900天以来，阿卡铁路没有发生任何重大行车事故，安全、舒适、高效的运营服务赢得了良好的口碑，成为沿线居民出行的首选。

“前些日子我一周来了四次阿布贾”

“今天我是来看我哥哥的，他家住在阿布贾。”在伊都火车站，正打算从阿布贾返回卡杜纳的塔里告诉记者，“现在乘坐阿卡铁路列车来看哥哥，比之前便捷省钱多了，而且出行更安全，前些日子我一周来了四次阿布贾！”

在运营的900天里，阿卡铁路共开行旅客列车1291对，累计发送旅客122.66万人次。2018年累计发送旅客73.34万人次，较上年增加约128%。目前，客流量仍在不断增加，未来可预见的客运量和运营收入将持续增长。

在尼日利亚铁路公司总经理菲蒂特·奥奇利亚看来，作为尼日利亚现代化铁路项目的第一标段，阿卡铁路的示范意义不言而喻。“阿卡铁路打开了尼日利亚人的眼界，消除了尼日利亚是否需要现代化铁路的争论。此前有人认为，目前尼日利亚没必要搞现代化铁路，因为没需求。现在你看，客流量不断增加，有时甚至一票难求。”

出行安全也是人们更愿意选择阿卡铁路的原因。尼官方统计数据显示，阿布贾至卡杜纳的公路事故数量居全国第二，2017年全年发生了507起事故。不久前，尼日利亚经济中心拉各斯的火车侧翻事故，再次说明已经连续使用数十年的窄轨列车亟待更新换代。

“阿卡铁路运营900天以来没有发生任何重大行车事故，我要对中土集团尼日利亚公司的技术支持表示衷心感谢。”1月12日，阿卡铁路运营经理帕斯卡·诺里代表尼日利亚铁路公司，向中土集团尼日利亚公司颁发了奖牌。

让现代化铁路理念深入当地人心

在阿卡铁路施工之初，中土集团就制定严格标准，着力将阿卡铁路打造成海外精品铁路工程。阿卡铁路2017年获得了中国建设工程鲁班奖（境外工程），2018年荣获2018—2019年度第一批“国家优质工程金质奖”，成为历史上第一条获奖的境外铁路工程。

在开通运营前一个多月，中土集团尼日利亚公司就进行了集中培训，并在之后的实际运营中建立了一个由40多名中国技术人员组成的团队。通过对尼方100名运营人员传帮带，理论与实践相结合，中方团队手把手传授铁路运营管理技能，员工业务水平不断提升。

“行车安全永远是第一位的，所以强化业务培训是第一要务。”中土集团尼日利亚公司阿卡铁路项目运营部总经理孔涛说，虽然之前已经做过集中培训，但我们还是在调度、行车、维修等一线岗位安排了17名中方技术人员全天候跟踪培训、督导。

运营以来，中土团队加强与尼日利亚铁路公司合作，组织当地社会团体参观、试乘，使现代化铁路理念在尼日利亚更加深入人心。这一活动受到尼日利亚社会各界的热情支持，不少学校把阿卡铁路作为对学生开展科技现代化教育的实践基地。

1月12日，阿卡铁路迎来一批小客人，他们是伊都站附近由中土集团捐建的派帕小学的学生，伊都车站大厅里同时展出了学生们的绘画“我眼中的阿卡铁路”。10岁的多米尼克以作品《飞驰的中国火车》获得第一名。与小伙伴们参观完车站设施和列车后，多米尼克兴奋地说，“长大后我要当一名列车司机，那很酷”。

在阿卡铁路成功运营的带动下，尼日利亚现代化铁路第二标段拉各斯—伊巴丹铁路也已进入铺轨阶段。尼日利亚联邦政府为该段铁路专门订购了30节客车厢和300节货车厢，这将极大提升拉各斯及西南地区的运输效率。未来，中国企业与尼日利亚的合作将继续扩大，持续助力当地经济社会发展。

（本报阿布贾1月14日电）

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《 人民日报 》（ 2019年01月15日 03 版）

(责编：王仁宏、曹昆)