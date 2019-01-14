长篇历史小说《远古大帝》弘扬中华民族传统文化

人民网讯 1月12日，长篇小说《远古大帝》新版发布暨研讨会在北京举行。作者冷明权以《远古大帝》小说为基础，在中国政法大学、清华大学作的“尧舜禹时代与中华文明的起源”学术报告，也获得巨大成功。冷明权以一名普通的文艺工作者的责任感、使命感，为“讲好中国故事，传播好中国声音”，担当着社会正能量，激活中华民族精神基因，践行传承民族血脉。为弘扬中华民族优秀传统文化积极探索。

据了解，从1983年起，冷明权开始这部小说的创作。2006年首次由解放军出版社出版并得到许多专家学者及媒体的好评。冷明权从未间断对原著精心打磨，陆陆续续增加了八万多字，修改了七八千处。使得作品内容更加丰实精彩、人物刻画更加细腻感人，并添加了一些人物绘描和插图，故事情节图文交融、相得益彰。在叙述远古时代大舜帝的传奇经历更加注重突出——“为实现人生的理想不屈不饶地奋斗”主题思想，彰显了“以孝为先”的伦理道德、“协和万邦”的政治理念、“任人唯贤”的用人路线和“信念相合”的生死爱情等华夏远古文明神韵。这部长篇历史小说《远古大帝》是一曲豪迈的中华民族文化之源的颂歌，也是中华民族在童年波澜壮阔的历史画卷之中，是中华民族英雄时代的英雄谱系。

这本力作着力描绘的尧舜禹禅让时代，是中华民族灿烂的逐渐成熟时期，是彪炳世界历史的伟大时代。书中着力塑造的主要人物舜，是道德的化身，孝的榜样，也是打造良好家风的民族先驱，更是平民成功的榜样，也是德孝处世的楷模，齐家治国的典范。这部书是2006年由解放军出版社出版，中国文联出版社分别于2014年第二版、2018年第三版。

中国文联出版社社长兼总编辑朱庆表示，长篇历史小说《远古大帝》的出版，是在贯彻落实“文化自信”的一个重要举措。他说，“中华文化是中华民族永远不能离别的精神家园。正在接受现代市场经济考验和洗礼的中华民族，不会离别自己的精神家园。通过对传统文化去其糟粕、取其精华，去伪存真，可以使之变成我们内心的源泉动力，做到格物致知、知行合一、经世致用。”

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