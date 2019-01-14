“中国梦联盟”筹建启动仪式在京举办

人民网北京1月14日电 1月12日，由唱响中国梦组委会主办的唱响《中国梦》北京新闻发布会暨“中国梦联盟”筹建启动仪式在北京举办。此后，《中国梦》歌曲将在全国和全球巡回唱响。同时，致力于推动唱响《中国梦》这一文化工程的“中国梦联盟”筹建启动仪式也正式开启。

“中国梦、复兴梦，中国梦、和平梦，天下为公、世界大同……”歌曲《中国梦》由著名词作家蒋开儒作词，著名曲作家侯德建谱曲，社会活动家、知名媒体人岳晓峰策划出品。《中国梦》歌词站在时代前沿，写人民生活、唱人间欢乐，扣时代主题，把中国梦、世界梦转化为千千万万普通人追梦圆梦的思想情感，让奋进中的人民从音乐中听到自己的心声。

对于策划制作《中国梦》歌曲，并发起“中国梦联盟”，出品人岳晓峰说：“在我看来，‘中国梦’也是每个中国人的梦。中国梦，把国家、民族和个人作为一个命运共同体，把国家利益、民族利益和每个人的个体利益，都紧紧地联系在了一起！我们每个人都有自己的中国梦。”

歌曲采用了中西结合音乐风格，旋律优美动听，速度由缓慢到激昂再回归缓慢，歌曲配乐中西结合，一开始是中国特有的千年乐器编钟及中国大鼓演奏，由中国古代成语“晨钟暮鼓”启发而来的灵感，曲中除了有和声渲染更巧妙揉入摇滚和交响乐演奏，既有中国风和流行特色，又有十足的国际范，易于中外接受和喜爱。

据介绍，《中国梦》歌曲从发起、创作到唱响，在意大利编曲配器、英国录制、美国合成，前后历经近3年时间。2018年年初，《中国梦》交响乐版在英国伦敦首演唱响，在海内外引发巨大反响。2018年12月31日，《中国梦》歌曲在河北正定首发唱响。

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