“扎赉诺尔人”头骨年代测定结果公布 约1万年

人民网北京1月14日电 1月12日，由中共内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区委、区政府、北京大学考古文博学院共同主办的扎赉诺尔人类头骨化石年代测定结果发布会在北京召开。扎赉诺尔人类头骨化石年代测定结果正式对外发布，其中扎赉诺尔人类头骨化石年代最久远的距今1万年左右。

北京大学考古文博学院教授吴小红教授公布了最久远扎赉诺尔人类头骨化石碳14测试报告，经树轮校正后年代，距今1万年左右。吴教授指出，这表明近万年以来，扎赉诺尔地区始终有人类繁衍生息。

据了解， 20世纪30年代，在扎赉诺尔露天煤矿开采中发现第一个人类头骨，到80年代陆续发现16颗之多，被考古界命名为“扎赉诺尔人”。第一个扎赉诺尔人类头骨发现以后，在国际考古界引起巨大震动和反响，日本学者远藤隆次20世纪30年代就有研究专著问世。新中国成立后，我国著名考古学家裴文中先生曾先后三次到扎赉诺尔进行实地考察。

扎赉诺尔人类头骨发现80多年来，引发了一系列的文化遐思，国内外专家学者对此提出许多新观点，新思路，新学说，但因为扎赉诺尔人类头骨的年代没有准确测定而只限于理论推测，使得这些新观点、新思路、新学说缺少考古学上的科学依据。而此次万年结果的测定，为考古界曾经提出的新观点、新思路、新学说提供了科学的理论支撑。

内蒙古自治区满洲里市委常委、扎赉诺尔区委书记高闻何在主旨发言时表示，在准确测定扎赉诺尔人类头骨化石年代的基础上，还将进一步与中国科学院双古所等单位进行深度合作，报请国家文物局、自治区文物局后，将对蘑菇山旧石器遗址进行科学、系统发掘，从而将扎赉诺尔地区的旧石器文化、新石器文化直至草原文化融会贯通。

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