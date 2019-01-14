和众社会工作服务中心助力京津冀社会工作一体化发展

人民网讯 １月１２日上午，首批全国社会工作领军人才，全国社会工作标准化技术委员会委员，天津市和众社会工作服务中心理事长刘国亮应邀出席张家口市宣化区社会工作联合会成立大会暨第一次会员大会。大会表决通过了章程及有关制度，选举产生了第一届理事会和组织机构。

天津市和众社会工作服务中心理事长刘国亮，作为专业出身，拥有十几年基层社工经验及目前中国社会工作发展的先进理念，应联合会邀请担任联合会督导，为宣化区社会工作联合会的工作进行指导与监督，携天津市和众社会工作服务中心助力京津冀社会工作一体化发展。并为联合会会员们分享了目前中国社会工作发展现状及社会工作专业知识和理念。

发展社会工作，加强社会工作人才队伍建设是国家为解决工业化，城市化，市场化和人口老龄化发展带来的社会问题，促进社会融合，实现社会公正的重要制度安排。当前，宣化区处在转型期，群众的个性化，多元化需求多，新的社会矛盾和问题也不断涌现。宣化区社会工作联合会正是在这样的时代背景下成立，既是客观需要，也标志着社会工作在宣化区步入了规范化，正规化的轨道。

宣化区社会工作联合会成立以来，在张家口市社工协会指导下，联合宇你彤画工作室、东升路小学等单位共同启动了“教育暖冬行”活动，走进宣化区幼儿园、学校，先后带去“远离烫烫小怪兽”“创意美术手工课”“音乐启蒙”等公益课堂，免费发放远离烫烫小怪兽读本，寓教于乐的存钱罐，彩笔等文具千余份，为近千名学生科普烧烫伤知识，为农村学校补齐小三门教师师资不足的短板，为贫困学生送去棉衣，书包文具，现金等，在群众中反响热烈，建立了一定的工作基础。

今后，宣化区社会工作联合会会将为社会服务机构提供服务和交流，为各类人群解决问题，促进资源整合配置，为政府与社会发挥桥梁纽带作用。同时，协助党和政府逐步建立宣化区社会工作人才网络，推进宣化区社会工作人才队伍建设及社会工作发展。

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