没有充足的旅行时间？如何两周玩遍澳大利亚标志性景点

完美融合了文化，令人叹为观止的大自然和熙熙攘攘的城市，没有什么比去澳大利亚旅行更好的了。

从降灵群岛的奇观到悉尼无与伦比的沿海城市景观，人们一直被澳大利亚的迷人景观所吸引，但却往往担心无法在一次旅行中充分体验这个国家，从文化到景观，再到美食。

这里有完美的两周探险之旅，不要错过任何一块伟大土地上的美妙地方。

制定总体规划

如果你提前计划，任何事情都不难实现，在澳大利亚肯定也是如此。将旅行热点分为海岸、内陆和城市。

快速前往三个澳大利亚门户，悉尼、墨尔本和布里斯班，开始澳大利亚之旅从未如此简单。

布里斯班：

布里斯班是一个繁华的都市仙境，在那里可以开始两周的澳大利亚之旅。

*在大堡礁（Great Barrier Reef）浮潜。

*在世界上最古老的热带雨林The Daintree过夜。

*沿着苦难角（Cape Tribulation）划皮划艇，与珊瑚礁相遇。

*成为澳大利亚最大的沙岛摩顿岛（Moreton Island）的沙滩客。

在大堡礁浮潜。

74个岛屿位于大堡礁的中心，当你的脚趟过清澈而受保护的水域时，你将看到无尽的地平线，会发现真正的天堂。然后享受日落时分，在轻轻摇晃的船上品尝令人惊叹的新鲜海鲜盛宴。

爱丽斯泉（Alice Springs）：

爱丽斯泉是一个有灵魂的澳大利亚小镇，从博物馆到土着艺术画廊，你可以在文化体验中沉醉几天。

*在爱丽斯泉沙漠公园（Alice Springs Desert Park）游览。

*乘坐热气球抵达沙漠。

*在袋鼠保护区参观。

*在Emily Gap探索古老的岩石艺术。

北领地（Northern Territory），正宗的澳大利亚内陆地区。

北领地（Northern Territory）有被誉为澳大利亚的“心脏”的乌鲁鲁（Uluru）巨石，距爱丽斯泉仅几小时车程。坐落在世界遗产保护公园内，这个场地能让你的感官飙升--从巨大的岩石本身到周围令人毛骨悚然的静止，是任何澳大利亚旅行都不能错过的地方。

悉尼：海上城市

当你在寻找澳大利亚的标志时，悉尼就是你要找的地方。从悉尼海港大桥（Sydney Harbour Bridge）的壮丽景色到邦迪海滩上的社交中心，这个沿海城市是澳大利亚梦想的缩影。

标志性的悉尼歌剧院和海港大桥。

*露天酒吧，海港灯光下用餐。

*在Bronte Baths海水泳池和当地人一起游泳。

*在植物园野餐，享受自然生活。

*前往附近的蓝山一日游 。

邦迪是悉尼最着名的海滩之一。这片海岸线经过精心设计，非常酷炫时尚，已成为拥有餐厅、咖啡馆和冲浪活动的社交中心。你可以在海洋游泳池中游一圈，或是沿着海滨长廊吃冰淇淋。

(责编：燕勐、杨牧)