“友谊的使者·美好的未来”—— 在京中俄青少年新春联欢会在京举行

人民网讯 2019年1月13日，由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心（以下简称“中心”）和俄罗斯国际人文合作署-北京俄罗斯文化中心联合主办的“友谊的使者·美好的未来”——在京中俄青少年新春联欢会在北京举行。中国宋庆龄基金会国际合作交流部部长陈爱民、俄罗斯驻华大使馆参赞、俄罗斯国际人文合作署-北京俄罗斯文化中心主任梅利尼科娃·奥莉加、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任任海峰出席。在京中俄友好人士和青少年代表共计300余人参加联欢会。

陈爱民表示，国之交在于民相亲，民相亲要从青少年做起。中国宋庆龄基金会始终致力于中外青少年儿童交流事业。此次活动以中俄建交70周年为背景，以“友谊的使者?美好的未来”为主题，在俄罗斯俄历新年和中国春节到来之际，希望为在京中俄青少年送上一份真挚的新春祝福。

梅利尼科娃·奥莉加女士希望通过此次活动加强与中国宋庆龄基金会的合作，积极探索中俄青少年文化交流的内容和形式，培养更多的友谊小使者，推进中俄友好事业不断发展。

联欢会在宋庆龄和平天使艺术团带来的民乐合奏《喜洋洋》中拉开了序幕，喜庆欢乐的气氛感染了在场的所有观众。

任海峰首先代表中心，向出席此次活动的来宾朋友们表示热烈的欢迎！他表示中心始终秉承宋庆龄先生“缔造未来”的教育理念，努力打造引领和服务中外青少年沟通了解、互动体验、交流合作、展示风采的开放性、实践性平台。他希望通过联欢活动，使中俄青少年能够自由的互联、互动、同享、同乐，盛放友谊之花，共度美好时光。

梅利尼科娃·奥莉加女士对中心热情的接待及举办这次活动能够为两国孩子们创造一个展示自我的机会和平台，表示衷心感谢，她在致辞中表示文化对话是各民族之间交流的正确形式，既可以互相丰富民族文化，又可以保护他们的独特性。活动加深了两国青少年对彼此文化的了解，为中俄青少年情感交流、心灵沟通，搭建互动交流的友谊之桥，并预祝联欢会取得圆满成功。

中心体验中心粹空间的小学员们吟诵的诗经《鹿鸣》，歌声嘹嘹、诗声琅琅，传递出中国诗经的古韵；宋庆龄幼儿园的小朋友们上演童话剧《地球妈妈，我爱你》，童真童趣的表演，表达了共建一个地球的环保理念，吸引了在座的俄罗斯青少年儿童。

俄罗斯文化中心“欢乐音符”合唱团送上特色歌舞《花环》、《喀秋莎》、《卡林卡》，小演员们将娴熟而动感的舞步、默契而优美的舞姿与俄罗斯音乐完美融合，赢得了阵阵掌声。

此外，京剧表演，组合弹唱，钢琴独奏等精彩节目轮番登场，现场气氛喜庆热烈，愉悦和谐。最后，中俄两国青少年同台合唱，为“友谊的使者?美好的未来”—在京中俄青少年新春联欢会画上了圆满的句号。

活动当天为俄罗斯亲子家庭准备了中国文化体验活动。粹空间女红馆灯笼制作和编制中国结课程吸引了中俄青少年儿童。“我是第一次做灯笼，非常有趣，听老师说灯笼还有团圆兴旺、富贵圆满的寓意，真好呀。”弗拉德开心的展示着他制作完成的灯笼。教室另一侧，俄罗斯朋友们认真的观看编结老师手势的翻转变化，饶有兴趣地穿线、系结，体会着中国传统装饰工艺的情致与智慧。

另，中俄儿童的精彩绘画作品也同步在粹空间回廊展出，两国儿童用多彩的画笔描绘自己心目中的祖国。

此次联欢会是中俄青少年开展友好交流活动的生动体现，大家在这里互动联欢，共迎佳节，心灵沟通，互学互鉴，尽情展示和分享着两国优秀的民族文化。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)