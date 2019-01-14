澳大利亚高温导致蝙蝠伤人事件频发

新华社悉尼1月14日电（王梓乔）澳大利亚新南威尔士州公共卫生部14日发布警告称，过去两周里悉尼以北的猎人谷地区先后有7人被蝙蝠咬伤或抓伤。经查，袭人蝙蝠身上携带致命的澳大利亚蝙蝠狂犬病病毒。
警告说，极端炎热天气让蝙蝠变得焦躁并具有攻击性。人类在没有接种相应疫苗的情况下，一旦被其咬伤可能有生命危险。
专家告诫人们不要靠近处于困境的蝙蝠，而应打电话让野生动物救助组织来处理；如不幸被蝙蝠咬伤，应彻底清洗伤口并立即就医。
近来，澳大利亚热浪袭人。据澳大利亚气象局预报，新南威尔士州部分地区未来一周的最高气温将超过43摄氏度。
(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)
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