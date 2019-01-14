外交部：敦促有关方面停止对华为等中企无理打压

人民网北京1月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持14日例行记者会。记者会实录如下：

一、应国务院总理李克强邀请，柬埔寨王国首相洪森将于1月20日至23日对中国进行正式访问。

洪森首相访华期间，习近平主席、李克强总理、栗战书委员长和汪洋政协主席将分别会见会谈。洪森首相还将出席中柬经贸论坛，友好人士会见等活动。我们期待并相信，此访将进一步巩固中柬传统友好，推动两国全面战略合作深入发展。

二、经中德双方商定，第二次中德高级别财金对话将于1月18日在北京举行，国务院副总理刘鹤将与德国副总理兼财政部长肖尔茨共同主持对话。

问：请介绍中德高级别财金对话有关情况。中方对此次对话有哪些期待？

答：中德高级别财金对话机制由中德双方在2014年3月宣布建立，目的是要就中德财金领域战略性、全局性和长期性的重大问题定期举行高级别双边对话，加强双方在国际重大财金问题上的沟通协调，深化财金领域务实合作，推动中德全方位战略伙伴关系健康持续发展。

经中德双方商定，这次中德高级别财金对话的议题是宏观经济形势与全球经济治理、中德战略性合作、金融合作与金融监管等。

此次对话是中德两国新一届政府成立以来，在财金领域举行的首次高层对话。中方希望通过此次对话，促进双方就双边和国际重大经济金融问题加强沟通协调，增进理解互信，扩大利益共识，在互利共赢基础上，采取积极措施，推动两国财金领域务实合作，促进中德经济关系健康稳定良性发展，为两国人民和两国企业带来更多实实在在的利益。

问：上周，波兰方面以涉嫌间谍活动为由拘押了一名华为波兰代表处的中国员工。我注意到中国驻波兰使馆已声明有关指控系刻意抹黑、无端捏造。请问这是否意味着中方否认相关指控？

答：关于你提到的这个案子，我们注意到波兰有关方面以及华为公司的声明都表示，王伟晶案是单纯个案。波方应该立即安排中方进行领事探视，并且以事实为依据，依法依规处理此案，切实保障当事人正当、合法权益和人道主义待遇。

问：中国驻波兰大使馆是否已同因涉嫌间谍罪被波方拘押的中国公民进行了接触？如果是，你能否透露有关情况？

答：目前我没有更多细节可以提供。相信你也关注到了，中国驻波兰使馆已第一时间发声。中国驻波使馆已约见波兰外交部，要求波方尽快向中方就事件情况进行领事通报，并且尽早安排领事探视，依法、公正、妥善处理此案。

问：据报道，美方已同意部分军工企业向台“潜艇国造”项目输出技术，美、欧、日、印多家企业有意参与该项目。中方对此有何评论？

答：中方坚决反对任何国家向台湾出售武器，坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的军事联系，这一立场是一贯、明确的。我们敦促美和其他有关国家充分认清此事的敏感性和危害性，切实恪守一个中国原则，不允许有关企业以任何形式参与台“潜艇国造”项目，停止与台任何形式的军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害同中国的双边关系和台海和平稳定。

问：有人把波兰拘押华为中国员工同加拿大拘押华为高管类比，认为在华的波兰公民或因中方“报复”而遭拘押。请问他们是否有必要担心中方因波方拘押中国公民而对他们实施“报复”？

答：对中方来讲，我们重视同波兰的关系，认为中波关系保持健康稳定发展符合中波双方共同利益。希望波兰方面能够同中方相向而行，共同努力，多做有利于双方互信和合作的事情，能够确保中波关系持续稳定健康地向前发展。

中国有关部门依法依规处理外国公民在华个案。我想有些人不必心虚，发出没有根据的警告。我相信，外国公民在中国只要遵守中国法律法规，他们在中国都是受到欢迎的，他们的安全和自由都是有保障的。

问：刚才你提到中方要求波兰尽快对中方进行领事通报，这是否意味着截至目前中方没有接到波方的领事通报？

答：我已说过，中国驻波兰使馆已第一时间向波兰外交部交涉，要求波方尽快进行领事通报，并就王伟晶被拘押的原因和情况作出澄清和说明。

追问：中方目前究竟有没有收到波兰政府的领事通报？

答：我觉得你的中文很好，其实你已经理解了这个意思。

问：据报道，加拿大总理特鲁多11日称，中方任意和不公平地拘押两名加公民，其中加前外交官康明凯被拘押未尊重外交豁免权。加目前正就此同中方官员和全球伙伴接触，所有国家都需像加方一样行事，需尊重法治和司法程序独立。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。中国有关部门依法办案，所谓中方“任意”拘押加方公民的指责是毫无根据的。关于豁免问题，我想建议加方有关人士表态前，首先认真学习和研究《维也纳外交关系公约》和国际法，不要似是而非、贻笑大方。

无论从何种角度看，康明凯均不具备《维也纳外交关系公约》规定的外交豁免权。康明凯不是现任外交官。康明凯此次是持普通护照、商务签证来华，是因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被中方有关国家安全机关依法采取强制措施，根据《维也纳外交关系公约》及国际法，不享有豁免权。

至于加方称所有国家都需尊重司法独立，我想，加方这句话说得非常对，它应首先拿出实际行动来，证明自己是司法独立的。

问：还是有关波兰拘押华为中国员工的事情。一些波兰政府官员表示，波政府正审查华为在波经营状况，并可能禁止本国企业使用华为产品。请问中方有何评论？

答：的确，现在有些人试图以所谓“可能存在安全威胁”这样一些“莫须有”的罪名，来对中国高科技企业在海外的发展进行种种的打压和限制。我想对于他们真实的意图，各方都看得非常清楚。大家也都同意一个观点，就是安全问题必须要让事实来说话，必须要有确凿的证据，才能判断哪些行为、哪些人或者哪些公司是真正具有安全威胁的。华为在安全方面的信誉得到了众多合作伙伴们多年来一致的赞誉和肯定。

我们敦促有关方面停止对包括华为在内的中国企业无端造谣和无理打压，为双方企业相互投资、正常合作提供公平公正良好的环境。滥用安全问题为由来炒作、阻挠或打压企业之间的正常合作，到头来只会伤害自己的利益。

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