新华社北京1月14日电（全球热点）马克龙组织全国讨论 为“黄马甲”运动熄火

新华社记者

就在法国“黄马甲”示威活动进入第9周之际，法国总统马克龙13日发表公开信，正式宣布要针对一系列改革事宜组织多形式的全国讨论，以期化示威的怒火为真正的解决办法。

分析人士认为，马克龙此举一方面意在展现对话和倾听姿态，以平息“黄马甲”运动参与者的愤怒情绪；另一方面意在了解民意、寻求共识，为下一步继续推进改革找准节奏和方向。

【新闻事实】

马克龙办公室13日发表公开信，呼吁民众参与讨论税收制度等事宜，希望借助全国讨论形式、而非街头示威方式，将不满转化为解决问题的方案。

据介绍，法国政府计划于1月15日至3月15日举行全国讨论，在各地市政厅和互联网上征集民众意见，主要涉及税务制度、绿色能源、制度改革和公民身份四大主题。

马克龙还在信中强调，不能容忍任何形式的暴力行为。

去年12月10日，马克龙针对“黄马甲”运动发表电视讲话，提出要举行全国大讨论，以协调不同意见来推进改革。

国民阵线主席玛丽娜·勒庞13日参加政党集会，呼吁全国示威者将5月26日欧洲议会选举视作对马克龙政策的一次“公投”，说她将以选举为契机“击败”马克龙。

【深度分析】

新华社驻巴黎记者韩冰说，马克龙上台以来急于推进改革，部分改革举措和直率生硬的个人风格给他贴上“富人总统”和“高高在上”的标签，与民众缺乏有效沟通也成为“黄马甲”运动的催化剂。马克龙这封公开信言辞较为恳切、一改往日风格，显示马克龙意识到沟通民意的重要性，希望重塑形象、挽救支持率。不过，马克龙在展现开放姿态之余，继续强调法国税费过高的问题、鼓励投资的重要性等，显示其推动改革的决心未变。

韩冰说，尽管外界传出一些政党化等呼声，但“黄马甲”运动内部目前依然倾向于避免组织化、政党化。民调结果显示，多数法国人也不希望这个示威活动与法国极右翼、极左翼“合流”，因此马克龙政府此番转变姿态组织全国大讨论，也给“黄马甲”运动平息提供了一个新的契机。

新华社世界问题研究中心研究员沈孝泉说，就重大问题举行全国大讨论是法国一项政治传统，可追溯到法国大革命时期，法国前总统萨科齐在任期间也举行过类似讨论。不过，单凭此举或有助于平息“黄马甲”运动的怒火，尚难从根本上解决“黄马甲”运动所暴露出的法国制度性危机，马克龙政府仍需寻找扭转当前改革困局的更多动力。

【即时评论】

痛则不通。此次“黄马甲”运动持续时间之长，显示出法国民众的深层不满远未得到纾解，也暴露了马克龙政府背着“高福利”包袱求改革的进退两难。全国大讨论在即，马克龙面临双重挑战，既要让民众相信讨论并非走过场，也要保住其改革计划。

通则不痛。危机中也蕴藏机遇。若能拿出“见真章”的改革举措，并从点滴起为法国政府和民众之间、社会不同阶层之间逐渐凝聚起先苦后甜、共度时艰的改革共识，也是为法国的长远发展进一步挣脱枷锁。

【背景链接】

法国政府去年以减少碳排放为由调高燃油税，招致民众不满，继而触发示威。政府随后取消上调燃油税，但示威尚未完全平息。

就在马克龙发表公开信的这个周末，法国连续第9个周末举行“黄马甲”示威活动。据法新社报道，法国国内约8.4万人参与，比上一个周末约5万人有所增加，但少于第一轮示威的28万余人。（参与记者：张伟、郑汉根、郑昊宁；编辑：闫亮、孙浩）

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)