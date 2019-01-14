英国“脱欧”博弈中的“瞪眼游戏”

中国民间有一种“瞪眼”的游戏，简单易行——比赛双方把眼睛睁得大大的，谁先眨眼谁就输了。眼下，英国首相特雷莎·梅与议会里她的反对派们似乎正在玩这个“瞪眼游戏”，看谁在15日英国议会下院“脱欧”协议投票表决的博弈中定力更强。

对特雷莎·梅来说，玩“瞪眼游戏”几乎是被迫的。当前版本的“脱欧”协议此前遭到各种政治力量的公开反对，特雷莎·梅不得已宣布推迟议会表决，试图重新与欧盟谈判，但遭到欧盟方面断然拒绝。无奈之下，特雷莎·梅只能重新转向国内，不断渲染协议遭否决的“严重后果”。连日来她多次公开喊话，宣称否决意味着“终止‘脱欧’”，反对派们必须“对此负责”“对国家负责”云云。

舆论认为，特雷莎·梅在游戏中“底牌”不多，处于守势。“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利日前公开表示，说服足够多的议员支持“脱欧”协议将是个“挑战”。反对党工党则不怕事大，希望借此实现倒阁。工党领袖科尔宾表示，一旦协议被否，他将提议“很快”对特雷莎·梅政府发起不信任投票。

不过，反对当前“脱欧”协议的势力虽大，但并非铁板一块，能否“撑”到最后，多少还是有变数。从保守党党内反对派到反对党工党，再到特雷莎·梅的政治盟友北爱尔兰民主统一党，各有各的诉求。更为重要的是，游戏双方有一个重要的共同点，那就是不希望出现“无序‘脱欧’”。

“无序‘脱欧’”是包括经济界在内的社会各界最为担心的一步。英国工商界领导人近来屡屡表态称，无序“脱欧”将会带来“直接的灾难性后果”，将给英国经济带来深远、持久的负面影响。

总体来说，英国“脱欧”不外乎四种可能：有协议“脱欧”、无协议“脱欧”、不“脱欧”、二次公投。此前很多人都把后几种可能性排除在外。

值得注意的是，近来随着博弈的推进，民意在发生演变。上周的一份民调显示，仅18%的英国选民认可特雷莎·梅的“脱欧”协议；另一份民调显示，一旦协议被否，46%的受访者支持再来一次公投。不过，这一选项，早已被特雷莎·梅回绝。

随着议会表决时间的临近，“瞪眼游戏”正进入高潮。但还有一个选项也不能排除，那就是最后一刻宣布游戏暂停——路透社上周报道，特雷莎·梅有可能再次推迟议会投票表决。如若这般，悬念还得再飞一段时间。（新华社记者 吴黎明）

(责编：赵艳(实习生)、徐祥丽)