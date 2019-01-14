专访：中国发展为芬兰提供更多机会——访芬兰总统绍利·尼尼斯托

芬兰总统绍利·尼尼斯托将于13日至16日对中国进行国事访问。他在启程访华前接受新华社记者专访时说，中国的发展日新月异，为芬中加强合作提供了广阔机遇。随着2022年冬季奥林匹克运动会临近，芬兰愿在冰雪运动领域向中国全力提供帮助。

尼尼斯托说，他和习近平主席就芬中构建和推进面向未来的新型合作伙伴关系达成重要共识，两国政府为落实这一共识制定了相关工作计划。此次访问与这一工作计划密切相关，他对此充满期待，并热盼与习主席就双方共同关心的地区和国际问题交换看法。

尼尼斯托向记者介绍，访华期间，他将在北京出席“中芬冬季运动年”启动仪式和开幕式等相关活动，两国政府有关部门、体育组织及相关企业正在紧锣密鼓地开展或参与交流活动，如芬兰商务促进局刚刚宣布组建“芬兰冬季运动集群”，希望更好与中方对接，在设备提供、设施设计、人员培训等方面开展合作。

尼尼斯托告诉记者，芬兰拉赫蒂市市长此次随他访华，拉赫蒂市曾举办七次北欧滑雪世锦赛，是举办过这一赛事最多的城市。芬兰在冰球和越野滑雪等项目上竞技水平较高，在赛事组织和人员培训方面经验丰富，愿在所擅长的领域尽可能地向中国提供帮助。

上世纪90年代以来多次访问中国的尼尼斯托说：“每次访问中国都会发现很多惊人的变化……中国已经发展成为全球主要大国之一，日益成为一个现代化技术强国，并帮助越来越多的人摆脱贫困。”

尼尼斯托认为，芬中两国经贸领域合作取得突出成就，双方合作建立在平等基础之上。他对中国近年来营商环境明显改善、自贸区建设突飞猛进给予好评，认为营商环境的改善为芬兰企业提供了更多进入中国市场的机会。

他说，希望包括随访公司在内的所有芬兰企业懂得，中国是一个巨大市场，进入这个市场需要企业极具竞争力，芬兰中小企业虽然资金实力有限，但是如果能在某个细分领域处于领先优势，也有希望在中国市场取得成功。

谈到“一带一路”倡议，尼尼斯托说，这项倡议缩短了亚洲与欧洲的距离。欧盟也制定了与亚洲加强联通的计划。在中欧加强互联互通过程中，芬兰无疑是受益者。“一带一路”不仅在实际经济效益上为双方带来好处，还为双方更好理解彼此开启了新途径。

尼尼斯托说，芬兰愿帮助中国与欧盟加强对话。芬兰与中国面临的共同挑战，为加强彼此合作、共同迎接挑战提供了良机。他表示：“经济是有起有伏的，而双边合作是一如既往的。”（新华社记者 李骥志）

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