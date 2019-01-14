矛盾依旧脱欧协议过关难 欧盟认为英将延后脱欧

据“中央社”报道，英国国会15日将就脱欧协议进行表决，但由于各方人士意见难以统一，首相特蕾莎·梅的脱欧协议草案或将遭到否决。欧盟方面分析认为，英国或提出延长脱欧期限。

报道称，特蕾莎·梅将在14日于英格兰中部的特伦特河畔斯托克市(Stoke-on-Trent)向工厂工人发表谈话，以挽救她耗时18个月才与欧盟达成的脱欧协议。据悉，特蕾莎·梅将喊话“我们全都有责任落实公投结果”，为争取国会支持协议做最后一搏。

据特蕾莎·梅办公室发出的谈话文本，特蕾莎·梅将在演讲时表示：“我请国会议员慎重考虑他们的选择对英国民众民主信仰的影响。假若公投结果是留欧，而我们却发现国会试图通过脱欧来顽抗，会发生什么事？”

据报道，特蕾莎·梅选在斯托克市发表谈话意义重大，位于英国国会北方约217公里的斯托克曾是全球陶器业的心脏，在2016年公投时赞成脱欧的比例高于英国各地。

但有分析指出，特蕾莎·梅只剩24小时来挽救她的脱欧协议，但目前看来希望渺茫，因为协议在国会通过所需的支持，与她去年12月因害怕遭否决而推迟交付国会时差不了多少。报道特别指出，现在的问题是特蕾莎·梅下一步该怎么办。

工党党魁科尔宾(Jeremy Corbyn)13日表示，只要脱欧协议遭国会否决，工党会很快对首相提出不信任案。但有分析指出，在野党对特蕾莎·梅发动不信任案，同样过关机率渺茫，一旦失败，科尔宾或迫于压力而不得不支持要求进行第2次公投的跨党派呼声，届时他或许会引发党内脱欧派的反弹。

据报道，欧盟则等着看15日的表决结果后再决定如何回应。据欧盟官员表示，有部分分析认为，特蕾莎·梅或将延长英国正式脱欧的期限。多位欧盟官员表示，若英国国会以超过60票的差距否决，几可宣告脱欧协议已死，日后谈判将陷入未知；若以些微差距否决，欧盟还可能会在考虑是否有其他办法，以便协议最终能通过英国国会表决。

但有消息称，英国一名主张脱欧的内阁成员认为，目前的问题在于所有人都各怀鬼胎，有意拖到最后一刻。

他表示，“首相觉得越接近3月29日，人们就越愿意离开悬崖边并支持她的协议；留欧派认为只要僵局还在，最终就能推迟脱欧并促成第2次公投；脱欧派想的则是若照这样发展下去，最终会无协议脱欧，因为规定就是如此。”

研究机构欧洲改革中心(Center of European Reform)主任查尔斯·格兰特(Charles Grant)表示，很可能到3月前都看不到解决的曙光，“但随着最后日期的临近，由于没有提前进行大选，第2次公投的可能性也微乎其微，再加之国会如果不想无协议脱欧的话，特蕾莎·梅的脱欧协议可能就将迎来契机”。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)