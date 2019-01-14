印尼打捞起去年失事的狮航客机第二个黑匣子

印度尼西亚官员14日说，印尼搜救人员当天打捞起2018年10月底失事的狮子航空公司客机的第二个黑匣子。

印尼交通部一名发言人亨基说，由印尼海军和印尼国家交通安全委员会组成的联合搜救队数日前在距离坠机位置不远的海底探测到脉冲信号，并于14日早上将失事客机的第二个黑匣子——驾驶舱话音记录器成功打捞出水。

这名发言人说，被打捞起的驾驶舱话音记录器目前已被运往雅加达的海军舰船上，之后会被送至印尼国家交通安全委员会进行分析。

黑匣子是飞机的飞行数据记录器和驾驶舱话音记录器的俗称，是飞机专用的电子记录设备，是调查分析飞行事故的重要设备。去年11月1日印尼搜救人员打捞出狮航失事客机的首个黑匣子——飞行数据记录器。

当地时间2018年10月29日6时20分，印尼狮子航空一架客机从雅加达起飞13分钟后与地面失去联系，后被确认坠入距雅加达东北海岸约15公里的爪哇海海域。181名乘客和8名机组人员全部遇难。

印尼官方调查机构在去年11月28日发布的初步调查报告中说，该机在起飞前已经存在技术问题，当天不适合飞行。完整调查报告或将于失事一年后才能公布。

狮子航空公司是印尼私营航空公司，以执飞廉价航班为主，是印尼最大的航空公司之一。（郑世波）

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