人民网>>国际

印尼打捞起去年失事的狮航客机第二个黑匣子

2019年01月14日15:43  来源：新华网
 

印度尼西亚官员14日说，印尼搜救人员当天打捞起2018年10月底失事的狮子航空公司客机的第二个黑匣子。

印尼交通部一名发言人亨基说，由印尼海军和印尼国家交通安全委员会组成的联合搜救队数日前在距离坠机位置不远的海底探测到脉冲信号，并于14日早上将失事客机的第二个黑匣子——驾驶舱话音记录器成功打捞出水。

这名发言人说，被打捞起的驾驶舱话音记录器目前已被运往雅加达的海军舰船上，之后会被送至印尼国家交通安全委员会进行分析。

黑匣子是飞机的飞行数据记录器和驾驶舱话音记录器的俗称，是飞机专用的电子记录设备，是调查分析飞行事故的重要设备。去年11月1日印尼搜救人员打捞出狮航失事客机的首个黑匣子——飞行数据记录器。

当地时间2018年10月29日6时20分，印尼狮子航空一架客机从雅加达起飞13分钟后与地面失去联系，后被确认坠入距雅加达东北海岸约15公里的爪哇海海域。181名乘客和8名机组人员全部遇难。

印尼官方调查机构在去年11月28日发布的初步调查报告中说，该机在起飞前已经存在技术问题，当天不适合飞行。完整调查报告或将于失事一年后才能公布。

狮子航空公司是印尼私营航空公司，以执飞廉价航班为主，是印尼最大的航空公司之一。（郑世波）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？ 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？ 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

解码王毅新年首访非洲的“123456” 1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved