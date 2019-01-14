美国中西部暴风雪造成至少9人死亡 包括一名州警

人民网讯 据华盛顿邮报报道，当地时间1月13日，美国中西部地区的暴风雪已造成至少9人死亡，包括一名正在处理交通事故的州警，目前大雪仍在持续。

1月11日，暴风雪在中西部部分地区开始肆虐，导致交通拥堵，数十次航班被取消，影响了数千人正常用电。暴风雪向东移动时，马里兰州和弗吉尼亚部分地区降雪达到6至7英寸，造成数十人伤亡。

密苏里巡警称密苏里是此次暴风雪损失最大的地区。截至13日下午2时，密苏里官方作出回应：暴风雪共造成1790位司机被困，878起交通事故，57人受伤，4人死亡。

遇害者中包括一位53岁的妇女和她14岁的孩子。官方称，这名女子11日在密苏里一条满是积雪的路上行驶时失去了控制。

据有关部门介绍，12日，伊利诺伊州的警察克里斯托弗·兰伯特站在巡逻车外处理一起三车相撞事故，被一辆车撞到，在医院中去世。兰伯特是一名有五年警龄的州警，此前曾在军队服役。

伊利诺伊州警察局局长里奥·施密茨在新闻发布会上说，兰伯特的死因仍在进一步调查中，不过降雪可能是一个因素。警方12日早间表示，他们已经对200多起暴风雪导致的事故做出了回应。

据美国气象局统计数据，这场暴风雪于11日晚间席卷中西部部分地区，堪萨斯州东部和密苏里西部降雪总量达到了近几年的峰值。堪萨斯州发生了3起死亡事故，其中一位62岁男子的车在堪萨斯州收费公路上失控，车辆逆时针打转，然后撞上了防护墙。

截至13日下午，中西部地区情况似乎已经有所好转，但预计华盛顿地区的情况将恶化，在弗吉尼亚州，州长拉尔夫·诺瑟姆（D）已宣布进入紧急状态。（赵艳）

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