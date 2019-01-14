出入境旅游赤字加大 中国签证政策便利化有待加强

人民网北京1月14日电 旅游业是推动世界经济发展的隐形支柱行业，也是反映全球化发展情况的晴雨表。联合国世界旅游组织（以下简称UNWTO）数据显示，全球每十个工作岗位中就有一个来自旅游业，旅游业收入占全球GDP总额的10%，国际旅游收入占世界出口总额的7%，占服务贸易出口额的30%。

近日，全球化智库（CCG）发布了《从出入境旅游看中国全球化发展》系列研究。《从出入境旅游看中国全球化发展》系列报告之一《入境游增长乏力，中国旅游赤字明显》指出，在全球化的推动下，中国出境旅游快速发展，中国游客也成为世界各旅游国家争相吸引的群体。然而，与出境游的火热程度相比，中国入境旅游发展相对缓慢，入境游客增速低于发达经济体和新兴经济体入境游客的增速，同时低于亚太地区发展的整体水平，外国人入境旅游与中国大陆居民出国旅游在游客数量方面存在赤字3163.52万人次。

报告通过详实数据和分析展现了全球旅游业现状、中国游客出境游情况和外国游客入境游情况。报告指出，2015年全球国际游客量达11.86亿人次，全球旅游行业收入占全球GDP总额的10%；2016年，全球旅游业总收入为76000亿美元，共提供2.92亿个工作岗位，即全球每十个工作岗位中就有一个来自旅游业，旅游业成为推动世界经济发展的隐形支柱产业。在全球化的推动下，中国出境旅游快速发展，中国游客也成为世界各旅游国家争相吸引的群体。然而，与出境游的火热程度相比，中国入境旅游发展相对缓慢，外国人入境旅游与中国大陆居民出国旅游在游客数量方面存在赤字逾3000万。根据2005年至2015年的数据，我国入境游客增速低于发达经济体和新兴经济体入境游客的增速，同时低于亚太地区发展的整体水平。

《从出入境旅游看中国全球化发展》系列报告之二《推动中国入境旅游快速发展 促进全域效应提升惠及全国》在对国际游客群体进行深入调研分析的基础上，总结了影响中国入境旅游发展的主要问题，针对性地提出了促进中国入境旅游发展的对策建议。报告指出，对于欧美发达国家游客来说，大部分人已经习惯了“拿上护照，说走就”的旅游模式，但我国的免签政策和过境免签政策还处于逐步放开的阶段，与入境游习惯匹配度较低，来华签证政策有待进一步突破。其次，我国入境旅游宣传需要进一步创新，在政府监督指导的基础上，充分调动并发挥市场的力量。此外，语言文化差异、旅游服务水平、人性化配套设施、旅游成本、空气质量、食品安全等因素都是影响中国入境旅游发展的因素，建议从产业发展、签证改革、旅游管理、旅游宣传、人才培养等方面全面推动中国入境游发展。

报告指出，2018年，先后有六个国家对中国实施了更加便利的签证政策，中国护照的“含金量”再次提升，“拿起护照说走就走”成为中国人新的出行“时尚”。根据最新数据统计，2016年中国大陆居民出国旅游数量同比增长1077万人次，增幅达19%。相比之下，外国人来华旅游增长仍然显缓慢，国际游客赤字增大。更加开放的中国需要更加开放的门户，为了进一步探寻中国签证政策和出入境便利化的发展空间。

《入境游增长乏力，中国旅游赤字明显》指出，出境方面，2016年我国大陆地区出境游客数量1.35亿人次，同比增长5.69%。根据香港地区、澳门地区和台湾地区统计数据，2016年我国大陆居民访港4278万人次，访澳2045万人次，访台351万人次，扣减相应数量后，我国大陆居民出国数量约为6839万人次，同比增长19.18%，继续保持两位数增长。入境方面，2016年我国入境游客数量1.38亿人次，入境外籍游客2813万人次（不含边民入境数据），同比增长3.45%。

根据课题组的规则计算，我国2016年国际游客赤字为4026万人次（不包括边民入境数据），较2015年3163.52万人次赤字量增长862.48万人次，增幅27.26%。预计在当前发展态势下，未来我国国际游客赤字将进一步拉大，数量可能超过1亿人次。

报告指出，从2015年下半年，我国出入境政策创新已经开始提速发展。但总体来说，我国签证政策创新程度仍然有限，出入境便利化程度有待进一步提升。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)