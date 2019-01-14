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白俄罗斯驻华大使：2018年前11个月逾3000列中欧班列过境白俄

2019年01月14日14:15  来源：人民网-国际频道
 
白俄罗斯驻华大使鲁德和教育部长卡尔边科举行新闻发布会 杨倩 摄
白俄罗斯驻华大使鲁德和教育部长卡尔边科举行新闻发布会 杨倩 摄

人民网北京1月14日电（杨倩）近日，白俄罗斯驻华大使鲁德·基里尔在京举行的新闻发布会上介绍，2018年前11个月有3000余列中欧班列过境白俄罗斯，白俄成为“一带一路”沿线的重要枢纽。

鲁德大使说，2018年中白两国合作成果显著。“2018年白两国间合作实现了很多个第一次”，大使说。去年6月白俄罗斯总统卢卡申科访华，出席上合组织青岛峰会，并与习近平主席举行会谈。中白俄互免持普通护照人员签证的协定于去年8月正式生效，这也是2018中国“白俄罗斯旅游年”的重要成果。  

2018年中白经贸合作成果丰硕。大使指出，截至2018年11月底，中白双边贸易额增长17%，白俄罗斯对华出口额增长31%。其中，奶制品出口额增长了4倍。他说，2018年前11个月内有3000列中欧班列过境白俄罗斯。可以说，白俄罗斯成为“一带一路”建设的重要枢纽。

中白工业园一直是备受两国关注的“一带一路”重点项目。大使介绍，2018年中白工业园建设取得重大突破，截至目前已经有42家企业注册入园，除了中白两国的企业，还有来自俄罗斯和欧洲等国的企业。未来，白俄希望中白工业园成为中国在欧洲推进“一带一路”建设的重要平台。

谈及2019年的重要工作，大使指出，重中之重是卢卡申科总统4月访华并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛；还包括积极筹备参加第二届上海国际进口博览会。此外，2019年是中国“白俄罗斯教育年”，中白双方将开展一系列教育合作和交流活动。

(责编：崔越、樊海旭)
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