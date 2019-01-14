美政府“停摆”影响部分科技活动

美国联邦政府部分机构关门13日进入创纪录的第23天，这不仅导致大量联邦政府雇员被迫无薪工作或强制休假，许多科技活动也受到影响。

美国航天局13日傍晚直播美国太空探索技术公司“龙”飞船启程从国际空间站返回地球，但与以往相比，这次少了解说员的解说。美国航天局网站写道：“由于缺少政府资金，美国航天局（非核心职能部门）目前关闭。”

美国政府“停摆”也导致美国航天局“平流层红外天文台（SOFIA）”停飞。SOFIA实际上是一架被改装过的波音客机，携带一台口径约2.5米的望远镜，可观测天体磁场以及行星和恒星活动。

美国的5G（第五代移动通信技术）发展也受到影响。美国电信业协会近日发表声明说，现在是美国努力在5G竞赛中保持领先地位的关键时期，但美国联邦通信委员会已于1月3日用完资金，此后已停止其设备审批流程，这对审批支持5G部署的联网设备产生“严重的负面影响”。

2019年美国拉斯维加斯消费电子展(CES)11日落下帷幕。美国联邦通信委员会官员原计划在CES上讨论5G、隐私和技术变革等话题，但这些活动都因政府“停摆”而被取消。

美国食品和药物管理局的新药审批工作也受到一定影响。去年美药管局的新药和仿制药审批数量均创新高，而今年以来还没有一款新药获批。（记者 周舟）

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