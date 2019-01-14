俄将开始研制新一代轰炸机原型机

据俄罗斯媒体报道，俄著名航空设计制造企业“图波列夫”公司将在近几个月内开始研制数架新一代远程战略轰炸机的原型机。

据国际文传电讯社日前报道，这一研制项目代号为“使者”，于2009年开始实施。目前“图波列夫”公司下属喀山飞机制造厂已收到制造新轰炸机原型机所需设计资料，并将于近几个月内开工。预计该轰炸机的首架原型机将于2021年至2022年间制成。

《俄罗斯报》网站援引不透露姓名的俄航空专家的话报道说，上述新轰炸机属于隐形亚音速喷气飞机，其外形采用尾翼与机身融为一体的“飞翼”设计，可使用高超音速导弹等精确打击武器，它将接替俄现役图-160、图-22和图-95等型号轰炸机。预计新轰炸机将于2025至2026年间首次飞行，其部分关键设备将先由图-214LMK型试验飞机搭载测试。如一切顺利，新轰炸机的列装时间约为2028年。

飞机在俯冲和倒飞时，机身会出现负过载。据俄新社报道，依据设计，上述新轰炸机的燃料供应系统和流体动力控制系统须在飞机承受最高2.7G（G为一种重力加速度单位）的负过载、机身外部环境温度为50至零下60摄氏度时仍能工作；其发动机电子系统须保障该飞机连续飞行30小时；在遇到核武器等某些破坏性影响时，该飞机的发动机仍须稳定工作；这款轰炸机须能突破敌方现代新式防空系统；其服役期不低于12年且可延长到21年。

俄《军工信使报》网站报道说，根据设计方案，新轰炸机有两台发动机，该发动机将在图-160M2型轰炸机的NK-32-02双涵道涡轮风扇发动机的基础上研制而成；新轰炸机的起飞重量达145吨，比目前俄较先进的远程战略轰炸机图-160轻约50%，有效载荷约为30吨；若不空中加油，新轰炸机的航程约为1.5万公里。（记者栾海）

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