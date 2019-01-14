马耳他中文学校在中国古典园林“静园”成立

为了给旅居马耳他的华侨华人后代创造良好的中文教育环境，由多方合作筹办的马耳他中文学校13日在马耳他知名景点——位于桑塔露琪亚市的中国古典园林“静园”正式成立。

学校由马耳他华联会与马耳他大学孔子学院、桑塔露琪亚市联合筹办。桑塔露琪亚市副市长弗雷德里克·丘塔亚尔任中文学校荣誉校长。

中国驻马耳他大使姜江在成立仪式上致辞时说，文化是一个民族的灵魂和根基，相信每个孩子能够通过学习中文提升文化自信，自觉地传承和弘扬优秀中华文化，在兼容并蓄的基础上成为中马两国沟通的桥梁、友好交往的小使者。

马耳他教育部副部长克利夫顿·格里马表示，希望学生们学好汉语这门美丽的语言，成为促进两国文化交流的纽带和使者。

据马耳他中文学校校长李民介绍，目前学校主要面向华侨华人子女招生，分为初级班和中级班两个班级，共有学生21人。孔子学院提供初级班教师师资和教学材料，并根据学生情况制定教学计划；中级班由在中国国内拥有18年小学教学经验、现居马耳他的老师授课。

“马耳他华联会搭建这个平台，为华侨华人的下一代寻求更长远、更持久的中文学习途径。我们希望把学校永远做下去，让我们的后代更加深入地了解祖（籍）国的语言和文化。”李民说。（记者袁韵）

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