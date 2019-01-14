美阿拉斯加州发生5.4级地震 暂无人员伤亡及灾情报告

据美国地质勘探局(U.S. Geological Survey)发布消息称，当地时间13日，美国阿拉斯加州安克雷奇(Anchorage)附近地区发生5.4级地震，目前尚未传出伤亡或其他灾情。

报道称，这起地震发生在阿拉斯加州麦肯齐角(Point MacKenzie)西南方11公里处，震源深度为25英里(约40公里)。

去年11月，安克雷奇附近地区也发生一起规模为7.2级的强震，强震造成当地道路歪曲、电话通讯中断，但灾情损失轻微。

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