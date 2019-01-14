专访哈佛教授约瑟夫·奈：中美有竞争，更要合作

原标题：中国网专访哈佛教授约瑟夫·奈：中美有竞争，更要合作

美国著名国际政治学者、哈佛大学肯尼迪政府学院教授约瑟夫·奈接受中国网专访。 中国网记者 董宁 摄

王晓辉：约瑟夫·奈教授，欢迎您来到北京。感谢您接受中国网的采访。您是著名的国际关系学者，也曾是克林顿政府中负责国际事务和国家安全的重要人物。首先，我想问您一个概括性问题。您如何看待当前的中美关系？

约瑟夫·奈：中美关系正经历一个困难时期。人们非常关注贸易战，关心两国能否就贸易问题达成协议。但实际情况更复杂。如果希拉里·克林顿赢得了大选，中美关系仍会遭遇困难。换句话说，问题并不仅仅出在特朗普身上。特朗普只是让事情变得更糟。在华盛顿，共和党和民主党其实都认为，中国没有做到公平竞争，没有真正做到互惠互利。特朗普上台之前这种情绪就已经存在。这就像本来就有一团火在烧，然后特朗普过来了，又浇了点油在上面。所以虽说现在火势见长，但其实火本来就在那里了。

王晓辉：有人认为中美关系因为“贸易战”或者说“冷战”形成僵持局面。有人甚至声称两国正走向战争。您认为中美两国是否有勇气和智慧走出现在的局面？

约瑟夫·奈：我不认为中美两国之间会爆发战争，我甚至不认为两国会走向冷战。回想一下美国和苏联之间的冷战，你会发现那时两国之间几乎没有贸易往来和社会接触。但中美之间贸易量显然巨大。现在有37万名中国留学生在美国学习。两国之间还有大量的游客来往。这并不像冷战。我们也不应该用“冷战”这种语言。我把现在的状况称为“合作式竞争”。

王晓辉：这是您的措词。

约瑟夫·奈：对，我是这么表达的。我想让人们意识到，即使两国之间存在竞争，我们依然可以合作。并且，引导中美关系走向合作至关重要。气候变化、金融稳定、应对流行病，等等，如果不和中国合作，美国无法解决这些问题；不和美国合作，中国也无法解决。当我们考虑到这些，就会想，是的，两国关系会有紧张之时，但也必须开展合作。

王晓辉：“合作式竞争”这个提法非常好。谢谢您。您提出了“软实力”和“巧实力”，我非常欣赏这两个概念。中国作为世界第二大经济体，在国际舞台上扮演越来越重要的角色。您认为中国应该如何运用好自己的巧实力和软实力，让世界更好地理解中国？

约瑟夫·奈：“巧实力”指的是将吸引力与强制力以及经济实力巧妙结合起来的能力。2007年，胡锦涛在十七大上提出，中国应提高国家文化软实力。我认为这是一个非常明智的决策。因为中国的硬实力，即经济和军事实力在增长，如果中国同步提升自己展现魅力的软实力，会更容易被其他国家接受。所以，从这个意义上说，中国一直在遵从巧实力战略。

王晓辉：在特朗普总统“美国优先”的政策下，以及美国频频退出国际协议的背景下，您如何评价美国过去两年的软实力？特朗普的政策导致了美国软实力的削弱吗?

约瑟夫·奈：我认为特朗普总统肯定是削弱了美国的软实力。这从民意调查中可见一斑。“美国优先”这样的口号，会让所有其他国家觉得屈居美国之下。因此这个口号或许对国内舆论有利。但对于国际舆论来说，这无疑是一个非常糟糕的口号。因此，我认为你可以说，特朗普削弱了美国的软实力。根据伦敦波特兰咨询公司发布的一项“软实力30强”指数来看，自特朗普总统赢得大选以来，美国已经从几年前的第一名跌落到第三四名。

王晓辉：您如何看习近平主席提出的人类命运共同体的概念？

约瑟夫·奈：我认为这是一个非常好的概念。就拿气候变化这个问题来说，特朗普总统犯了一个大错，他让美国退出了巴黎气候协议。但气候变化并不以政治规律为转移，它遵从的是物理规律。随着时间的推移，气候变化将损害中国，气候变化也将损害美国。我们必须努力寻求相互合作，也要努力和其他国家合作。我认为，习近平主席提出的人类命运共同体就是对这种合作的生动阐释。这对全人类都是必不可少的。我有时会说，我们需要学习的并不是凌驾于他人之上的能力，而是与他人一起共事的能力，也就是合作的能力。

王晓辉：好的，谢谢。上个月中国刚刚庆祝了改革开放40周年。今年（2019年）中华人民共和国成立70周年。再过大概20天，我们就要庆祝我们的传统节日春节了。您对我们的网友有什么想说的？

约瑟夫·奈：我想说，中国有很多值得骄傲的地方。中国数亿人口摆脱了贫困，这是中国的好事，也是全人类的好事。我希望这能够持续下去。在辞旧迎新之际，我希望大家能够做对中国和全人类都有益的事。

王晓辉：谢谢，约瑟夫·奈教授。感谢您接受我们的采访。

约瑟夫·奈：我很荣幸。

王晓辉：很高兴与您谈话。

约瑟夫·奈：谢谢。

(责编：袁勃)