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美政府停摆：双方持续拉锯战 总统连发推特吁建墙

2019年01月14日09:05  来源：中国新闻网
 

　　综合报道，当地时间1月13日，美国联邦政府关门进入第23天，再一次提高了停摆历史记录。总统特朗普和国会两党仍在边境墙资金问题上持续着“拉锯战”。

　　资料图：美国人戴维·迪普斯基（David Dypsky）在美国国会前举牌抗议政府停摆。中新社记者 邓敏 摄

　　特朗普要为停摆负责？

　　尽管各方都在为政府停摆相互指责，并且推卸责任，但最新民调显示大多数美国人认为特朗普应该为这史上最长的政府停摆负责任。

　　整个周末，参众两院的议员们停止边境预算的争论离开了国会山，让政府停摆再次持续到下周。不过，总统特朗普并没闲着，周六周日不断发出多条有关边境问题的推特。

　　13日一早，特朗普就开足马力连续发出多条推特：重申边境安全，呼吁民主党人妥协。

　　民众反对建墙

　　CNN民调显示，有超过半数人反对建墙。

　　而据独立研究公司SSRS为CNN做出的民调显示，有56%的受访者反对建墙，39%的人支持建墙。该数字同2018年12月份的调查结果大致相同。

　　此外，有45%的人认为边境安全已经成为危机，而过半数52%的人认为边境问题不是安全危机。

　　美国联邦运输安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)受政府关门影响无薪可发。截止到周日，数万名TSA工作人员因为工资无法正常发放而缺勤，比例达到本次政府停摆以来的新高。

　　TSA雇员“断粮”

　　美国联邦运输安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)受政府关门影响无薪可发。

　　TSA13日在一份声明中称，其员工的非正常的缺勤率从周六的5.6%，到周日上升到7.7%。这一比率是一年前3.2%的两倍多。TSA表示，尽管缺勤率上升，但全美机场的安检质量并没有受到影响。

　　路透社称，TSA安检员是收入最低的联邦雇员之一。虽然他们将在停摆结束后补发工资，但许多人表示他们在停摆期间很难支付正常的生活开销。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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