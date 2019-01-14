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美总统特朗普驳斥美媒涉“通俄门”报道：极具侮辱性

2019年01月14日09:04  来源：中国新闻网
 

综合报道，近日，美国总统特朗普“通俄门”风波愈演愈烈。美国总统特朗普称，有关联邦调查局开始调查其是否秘密为俄工作的报道极具侮辱性。

特朗普在接受福克斯新闻频道采访时表示：“我认为，这是我读过的最具侮辱性的文章。这是极大的侮辱。我解雇了詹姆斯·科米，因为他是一个大骗子，并且作为联邦调查局局长，他做得很糟糕。”

据他表示，他对待俄罗斯的态度比任何美国总统都强硬。

此前美国《纽约时报》援引执法机构及其他知情消息人士报道，2017年联邦调查局开始调查美国总统特朗普是否针对自己国家秘密为俄工作的问题。

据该报消息，联邦调查局没有立即决定对特朗普进行调查，但在其解雇詹姆斯·科米后，特朗普的两个行为促使该局展开调查。其中一个是一封总统想发给科米的信，其中提到了“通俄门”调查。第二个是特朗普接受NBC新闻电视台的采访，总统表示解雇科米是因为“通俄门”调查。

同时该报指出，没有任何公开证据表明美国总统可能与俄官员秘密联系，或接受他们的指示。

目前美国正在同时进行数个调查。特别检察官穆勒及国会成员从2017年起开始进行有关疑似俄罗斯干涉2016年美国总统选举的“通俄门”调查。在该案框架下，此前数名特朗普周围人士遭到指控并被判处，但他们同“与俄勾结”无关。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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