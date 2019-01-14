“逃离沙特”的18岁少女获加拿大庇护

人民网讯 据加拿大媒体报道，一位年轻的沙特阿拉伯女子在逃离沙特后，得到加拿大庇护。加拿大外交部长12日表示，在18岁的库农出于对生命的恐惧而逃往加拿大之后，加拿大“非常强烈地认为妇女的权利是人权”。
12日早上，库农从泰国经过韩国抵达加拿大多伦多市，外交部长弗里兰迎接了她。
此前，库农跟家人在科威特旅行时脱逃，于上周抵达泰国曼谷的苏凡纳布机场。库农把自己关在机场酒店的房间。她曾在推特上发帖，要求允许她与联合国官员会面。（老任）
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