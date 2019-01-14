英脱欧协议过关希望渺茫？ 工党拟提不信任动议

综合报道，英国国会将于15日表决首相特雷莎 梅的脱欧协议草案，但在野工党等政党表明反对该协议，草案过关机会渺茫。英国反对党工党党魁科尔宾表示，计划在草案被否决后，随即向特雷莎 梅政府提出不信任动议，迫使提前大选。

特雷莎 梅呼吁议会支持其脱欧草案

特雷莎 梅13日在英媒撰文，再度呼吁议员支持其脱欧协议草案，否则英国将面临灾难性后果。

特雷莎 梅表示，这份脱欧协议能让英国夺回对边界的控制权、从欧洲法院手中夺回对司法的掌控权，也能拿回每年必须投入到欧盟的资金，用来投资国内事务，例如国家医疗保健服务。同时，这份协议能让英国夺回对贸易政策的掌控权，让英国能在40年以来第一次可自行与其他国家商谈新的贸易协议。

在英国下议院现时650席中，占317席的保守党与手握10票的北爱尔兰民主统一党结成联盟，暂时勉强控制议会。不过，保守党内可能有多达150名党员倒戈，对脱欧协议投反对票。据报道，有亲欧派议员称，倘若特雷莎 梅在脱欧协议被否决后寻求无协议脱欧，其1/3内阁成员将辞职抗议。

工党试图脱欧期限前举行大选

科尔宾表示，如果首相特雷莎 梅与欧盟敲定的脱欧协议未能获议会支持，他将“很快”对政府提出不信任案。

报道称，工党高层认为提出不信任动议不能再拖延，否则无法在3月29日脱欧期限前及时举行大选。

科尔宾表示，若届时工党获胜，脱欧可能会延后，因为和欧盟商定新协议需要时间。他说：“改选会在2至3月举行，距原定脱欧日期显然只剩几周，我们会需要一些时间进行协商。”

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)